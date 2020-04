Coronavirus | Dybala nuovamente positivo, la ragazza: “Non è vero!”

Paulo Dybala sarebbe nuovamente positivo al Coronavirus. Arriva la smentita della ragazza Oriana Sabatini ad un’emittente argentina. La situazione.

Dybala nuovamente positivo al tampone per il Coronavirus, la situazione ha scosso ulteriormente il mondo del calcio già in agitazione: il fuoriclasse argentino è ormai da più di un mese alle prese con il COVID-19. Un’emergenza che sta paralizzando non solo la Serie A: il perdurare della positività al virus di Paulo Dybala ha preoccupato non poco, ma sembrerebbe che su quest’ultima indiscrezione non ci sia un fondamento attendibile.

A sottolinearlo è la ragazza dello stesso Dybala, la giovane cantante e ballerina Oriana Sabatini che fa chiarezza ai microfoni dell’emittente tv argentina Canal 9: “Paulo non è nuovamente positivo, siamo in attesa del responso dell’ultimo test. Si tratta soltanto di aspettare e capire – sottolinea la Sabatini – non sappiamo chi abbia fatto girare certe notizie. Possiamo dire con certezza soltanto che il mio test e negativo, su Paulo aspettiamo prima di pronunciarci. Noi non abbiamo fatto uscire nulla”.

Dybala ancora positivo al Covid-19, la ragazza smentisce

Chiarimento dovuto e rettifica opportuna, visto il tamtam mediatico che stava uscendo fuori: il mondo del calcio e non solo può tirare un sospiro di sollievo. Così come gli affezionati di Paulo e Oriana: in primis la suocera, la celebre icona pop argentina Catherine Fulop, cantautrice in apprensione per quello che sta accadendo ai due ragazzi.

Non molto tempo fa, sempre ad un’emittente sudamericana, aveva dichiarato di essere preoccupata: “I ragazzi potrebbero avere ancora tracce del virus”, sospetto che si è rivelato attendibile in parte. Oriana ne è uscita, secondo conferme. Paulo Dybala è ancora in una situazione di limbo: l’attesa diviene snervante, specialmente se nel frattempo vengono alimentate supposizioni senza alcuna fonte attendibile a cui fare riferimento.

Oriana Sabatini ha provato a placare gli animi con una provvidenziale rettifica rispetto a quanto era emerso nelle prime ore della mattinata oltre che nei giorni scorsi. Al momento si sa che Dybala sta cercando di arginare in ogni modo e con ogni mezzo possibile questa situazione. Certamente permangono i dubbi su una possibile ripresa della Serie A, ma questo è un tema ulteriore che sarà affrontato nelle sedi opportune. La priorità resta la salute degli atleti. Quella di Dybala, e non solo, al momento resta sotto osservazione.

