Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez aiutano le famiglie in difficoltà

Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di scendere in prima linea per aiutare tutte le famiglia e gli anziani in difficoltà, aderendo all’iniziativa benefica “Milano aiuta”

La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare di sé e in positivo! I due, dall’inizio dell’emergenza del coronavirus in Italia si sono sempre attivati, più di molti politici che avrebbero dovuto farlo per mestiere, per dare una mano concreta alla società.

Prima con la raccolta fondi, che è riuscita a dare vita a un nuovo reparto di terapia intensiva, e ora con una nuova iniziativa benefica che ha lo scopo di fornire beni di prima necessità a tutte le persone anziane o famiglie in difficoltà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chiara Ferragni vittima di Telegram: Fedez contatta la polizia postale

Il tutto ovviamente è stato documentato dalla coppia, che di recente ha donato un’altra importante somma di denaro, sui rispettivi profili social, in modo tale da sensibilizzare gli utenti della rete al fine di contribuire a questa nobile causa, “Milano aiuta”, ed aiutare le persone in difficoltà.

Chiara Ferragni e Fedez hanno aiutato la famiglie in difficoltà donando loro beni di prima necessità. La coppia ha anche spiegato in cosa consiste questa nuova iniziativa e com’è possibile farne parte.

Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez aderiscano al progetto Milano aiuta

In cosa consiste questa nuova iniziativa promossa dai Ferragnez per aiutare le famiglie che non possono permettersi di fare la spesa durante l’emergenza del coronavirus?

La coppia, insieme ad altri volontari, si è recata presso l’ortomercato di Milano, dove hanno raccolto casse di frutta e verdura. Li le hanno imbustate per poi trasportarle in uno dei tanti punti di raccolta situati all’interno del capoluogo lombardo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez: “Ecco il nuovo ospedale!”

Da quel punto in poi, come raccontano Chiara Ferragni e Fedez su Instagram, che non molto tempo fa hanno lanciato una nuova iniziativa benefica, hanno distribuito la spesa alle famiglie della zona.

Milano aiuta è riuscita ad aiutare quasi 5 mila famiglie in difficoltà, a settimana e non in totale, ma per continuare a farlo ha bisogno di donazioni. Per questo motivo la coppia ha lanciato un appello sui social, lasciando la mail a cui potersi rivolgersi, [email protected], in modo da poter donare generi alimentari a chi ne ha bisogno.

Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa “Milano aiuta” del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Se volete donare generi alimentari potete mandare un’email a [email protected] pic.twitter.com/BaNGVYvp0I — Fedez (@Fedez) April 30, 2020

Ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez hanno dato un contribuito concreto per contrastare l’emergenza del coronavirus.