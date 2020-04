È ancora positivo al Coronavirus Paulo Dybala dopo 40 giorni e 4 test effettuati. L’attaccante argentino della Juventus non è ancora guarito ma è in buona salute.

Una vera e propria quarantena è quella che sta passando Paulo Dybala. L’attaccante argentino in forza alla Juventus, infatti, dopo 40 giorni e 4 test effettuati non è ancora risultato negativo al Coronavirus.

Ad avanzare l’ipotesi della positività è il programma televisivo spagnolo, ‘El Chiringuito de Jugones’ anche se il club bianconero non si è ancora espresso in merito.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paulo Dybala | Amore in quarantena con Oriana Sabatini: Che stress!

La Juventus, infatti, segue la policy di comunicare solo la negatività e infatti non ancora ufficializzato la sua guarigione come avvenuto invece per Daniele Rugani e Blaise Matuidi del club bianconero.

Paulo Dybala non ancora guarito dal Coronavirus si allena a casa

Da quel 21 marzo in cui Paulo Dybala ha scoperto di essere positivo al Coronavirus sono ormai passati 40 giorni. L’attaccante argentino della Juventus al quarto tampone non è ancora risultato negativo perciò non può considerarsi guarito dal Covid-19.

Dopo i primi giorni un po’ più difficili in cui mostrava sintomi evidenti come tosse e respirazione affannosa, Dybala si è poi rimesso fisicamente, tanto da riprendere i suoi allenamenti in solitaria, a casa. Ma il virus non ha comunque abbandonato ancora il suo corpo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tutto su Oriana Sabatini, la nuova fiamma di Dybala

Nonostante ciò ‘La Joja’ gode di buona salute, come possiamo vedere dai social, e continua a tenersi in forma a casa, pur non essendo ancora guarito. Segno che il virus resta nell’organismo, a seconda dei soggetti, anche molto a lungo in forma asintomatica.

Intanto il giocatore argentino trascorre la sua quarantena a Torino insieme alla bella fidanzata Oriana Sabatini, anche lei argentina, attrice, cantante e modella. A contrarre il virus non è stato però solo Dybala, ma anche la sua fidanzata mostrando sintomi più lievi rispetto all’attaccante.

Nel frattempo è arrivata in casa Dybala un’altra donna ma Oriana non sarà gelosa visto che si tratta di una splendida cucciola di Akita il cui nome è Kaia.

Presentata su Instagram dall’attaccante argentino, la piccola Kaia ha già fatto il pieno di like prendendone oltre 2 milioni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Filippo Nardi:Ero infetto ma per me niente tampone

E con un cucciolo così a scodinzolare per casa di sicuro la quarantena si farà meno triste e noiosa.

di Cristina Biondi