Laura Chiatti, dimagrita di 4 kg a causa di alcune allergie alimentarsi, si scaglia contro gli haters: “malati mentali, non sono anoressica”.

Laura Chiatti risponde agli haters che continuano ad attaccarla per il suo aspetto fisico. L’attrice, negli scorsi giorni, ha pubblicato alcune foto in cui appare leggermente più magra e alcuni followers le hanno puntato il dito contro accusandola di essere troppo magra. Laura che ha perso 4 kg a causa di alcune allergie alimentari, ha deciso così di rispondere attraverso un lungo post con cui non solo ha spiegato cosa le è accaduto, ma si è scagliato contro chi giudica senza sapere.

Laura Chiatti: “ai malati di mente che si divertono scrivendo cattiverie, rispondo con una foto cercando di far capire che non si scherza con certi temi”

“A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho, in teoria, scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama “anoressia”, e che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari“, comincia così il duro sfogo di Laura Chiatti che per i 40 anni di Marco Bocci l’ha stupito con un regalo speciale.

“Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze”, aggiunge la Chiatti.



Infine, l’attrice che è mamma di due bambini, ribadisce di stare benissimo esortando tutti “i mentecatti” ad evitare di scrivere certe cattiverie in un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo.

“Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo evitate tutta questa inutile cattiveria”, ha concluso.

Tantissimi i commenti ricevuti dalla Chiatti, tra cui anche quello del marito Marco Bocci: “che bello avere una donna non solo bella ma anche con la testa e le palle“.