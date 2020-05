Coronavirus | Mara Venier dopo Domenica In ammette: “Ho paura”

Coronavirus | Mara Venier dopo la diretta di Domenica In ha confidato da Lorena Bianchetti di avere paura del contagio in questo periodo in cui la vita di tutti noi è drasticamente mutata

Mara Venier non ha mai nascosto di essere molto preoccupata a causa dell’emergenza del coronavirus. Recentemente intervistata da Lorena Bianchetti, la conduttrice di Domenica In ha rivelato che inizialmente non voleva assolutamente continuare con la messa in onda del suo programma, ma è stata la Rai che, dopo averla coccolata, l’ha convinta che il suo fedele pubblicato mai come in questo momento ha bisogno di essere intrattenuto e della sua positività per vivere qualche ora in piena spensieratezza.

La zia più amata d’Italia ha anche aggiunto, a tal proposito, di avere molto paura e per questo motivo avrebbe limitato i suoi spostamenti. Mara, infatti, ha confidato al pubblico del piccolo schermo di uscire solo se realmente necessario e di recarsi esclusivamente negli studi Rai per la consueta diretta del suo programma. Negli giorni restanti, infatti, preferisce restare a casa vista la delicata fase che tutti noi stiamo vivendo.

“Quando è scoppiata la pandemia non avevo nessuna intenzione di voler continuare avanti con la conduzione di Domenica In” ha raccontato Mara Venier spaventata dal coronavirus, che di recente è riuscita a rivedere suo nipote dopo due mesi. “E’ stata la Rai, dopo avermi coccolata, a convincermi ad andare avanti con il programma” ha proseguito la conduttrice da Lorena Bianchetti.

“Ci troviamo nella Fase 2, è un momento molto delicato e non posso nascondere di avere molta paura” ha spiegato la zia più amata d’Italia. “Io esco soltanto la domenica per andare in studio, basta” ha spiegato. “Evito di uscire, ma seguo sempre tutto quello che accade. Dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo uscire solo quando si deve realmente fare” ha concluso Mara.

Mara Venier confessa di avere paura per il coronavirus e svela: “Dico sempre ciò che penso”

Mara Venier, oltre a confidare di avere molta paura per la fase del coronavirus che permette molta più libertà rispetto a quella precedente, si è anche lasciata andare a qualche confessione in merito alla sua vita privata.

La conduttrice di Domenica In ha raccontato di essere fiera di ogni cosa fatta nella sua vita, anche degli errori commessi in passato, e se avesse il potere di ritornare indietro rifarebbe esattamente tutto quanto nello stesso identico modo in cui sono andate le cose. Perché sono anche le esperienze negative, e gli errori, che ci formano in maniera inevitabile.

“Se avessi il potere di poter tornare in dietro nel tempo, non nascondo che rifarai esattamente tutto quanto da capo” ha confidato Mara Venier dopo Domenica In al grande pubblico, che di recente è spuntato un retroscena sul suo passato da parte di Antonio Zequila. “Anche gli episodi negativi, nel bene o nel male, ti fanno capire tante cose, ti formano forse più di quelli belli” ha spiegato la zia più amata d’Italia.

“Nella mia vita non ho nessun rimpianto, cioè alla fine ho sempre fatto tutto quello che volevo” ha raccontato. “Certo, ho provato dei dolori grandissimi, ma ho vissuto anche grandi gioie che hanno compensato il tutto” ha osservato.

“Il mio più grande difetto? Credo che al tempo stesso sia anche il mio più grande pregio” ha riflettuto Mara Venier da Lorena Bianchetti. “Io sono una persona schietta, dico sempre quello che penso” ha proseguito. “Spesso si rivela essere anche un difetto perché non riesco proprio a mediare, tutto quello che penso senza alcun filtro” ha proseguito la conduttrice di Domenica In su Rai 1.

“Sono una persona vera, quello che penso me lo si legge in faccia. Non so proprio mentire e spesso il mio pubblico se ne accorge quando sono in diretta” ha continuato la conduttrice. “Purtroppo spesso mi è costato caro questo mio difetto, ma al tempo stesso è la caratteristica che il pubblico più apprezza di me” ha concluso.

Tra una confessione e l’altra, la conduttrice, che è stata protagonista di un fuori onda di Striscia La Notizia, ha anche parlato del suo rapporto con il marito Nicola. Mara Venier e Nicola sono più uniti e innamorati che mai. La conduttrice ha rivelato che, tranne per alcuni problemi iniziali legati alla voglia di fumare di lui, non litigano mai.