Paulo Dybala | Amore in quarantena con Oriana Sabatini: “Che stress!”

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono in quarantena come tutti i residenti in Italia per l’emergenza Coronavirus. Cominciano ad affiorare le prime insofferenze nella vita di coppia. Ansie e paure da reclusione forzata.

Prima settimana di quarantena in Italia passata fra paure, unione e voglia di riscatto. La seconda settimana è iniziata con le stesse premesse, nella speranza di arginare il più presto possibile il COVID-19. Anche se sarà lunga, l’importante – in questo tempo sospeso – è non muoversi da casa. Uscire (come impone anche il decreto legge del Governo) soltanto per andare a fare la spesa o recarsi al lavoro. Discorso valido per quelle poche professioni ancora attuabili in ufficio, perchè la maggior parte oramai sono in smart working.

Questo isolamento forzato riguarda tutti, anche i calciatori della nostra Serie A: lo sport italiano, calcio compreso, è sospeso. Le attività riprenderanno a data da destinarsi. Si è parlato di una possibile ripresa intorno al prossimo 3 aprile 2020, ma è pura utopia vista la situazione complicata in cui verte il Paese. C’è chi la ‘reclusione’ in casa la accetta di buon grado e chi, invece, soffre un po’ di più nel rispettarla.

Dybala, quarantena con la sua dolce metà: “Situazione stressante”

Non importa quanto ricco tu sia e quanti comfort tu abbia fra le mura casalinghe, essere impossibilitato ad uscire diventa un peso e anche una fonte di stress in alcuni casi. Chiedere a Paulo Dybala, fantasista della Juventus: celebre calciatore che sta trascorrendo questo periodo in compagnia della fidanzata, cantante e influencer, Oriana Sabatini.

La nota cantautrice di Buenos Aires si è detta molto preoccupata e ha restituito certe paure anche alla sua dolce metà che prende la questione Coronavirus con le pinze. I giorni sembrano tutti uguali, alla ricerca di qualcosa da fare, con le speranze ridotte al minimo: quest’aria di sfiducia, alternata a qualche sporadico sorriso, aleggia in casa Dybala. Inoltre, Oriana deve fronteggiare – a distanza – la preoccupazione di sua madre che segue tutta la vicenda scientifico-sanitaria dall’Argentina.

“Siamo in quarantena. La nostra routine è alzarci, mangiare, guardare la TV, giocare con il cellulare o con l’iPad, guardare le serie. Se abbiamo bisogno di qualcosa dalla farmacia o dal supermercato, c’è qualcuno che ce lo porta. Dobbiamo terminare la quarantena e poi fare i controlli. Per me questo è stressante perché non so cosa accadrà”, ha raccontato la cantante in collegamento con una trasmissione sudamericana. Le misure precauzionali sono appena cominciate e già emergono i primi segnali di cedimento. Ce la farà la coppia a superare questo periodo complicato? In genere le difficoltà rafforzano un sentimento già solido. Vedremo se, anche stavolta, sarà così.

