Flavio Briatore | “Auguri Naomi Campbell, dopo di te il nulla!”

Flavio Briatore e Naomi Campbell hanno avuto una storia d’amore per 5 anni, e oggi sono ancora molto legati: Briatore racconta la sua Naomi.

Nel corso della sua vita Flavio Briatore ha avuto donne bellissime ma nessuna, bisogna ammetterlo, potrà mai competere con Naomi Campbell.

La modella e l’imprenditore hanno formato una coppia stabile tra il 1998 e il 2003, quando lui aveva circa 50 anni e lei circa 30.

Nonostante la grande differenza d’età e il fortissimo carattere di entrambi, i due si sono amati molto profondamente, nonostante i frequenti litigi che i giornali dell’epoca puntualmente riportavano.

A distanza di oltre 15 anni dalla fine della loro storia, Flavio e Naomi sono ancora molto legati e lo testimoniano le bellissime parole che l’imprenditore ha voluto spendere per la Venere Nera che, tra pochissimi giorni, compirà i suoi primi (bellissimi) 50 anni.

Flavio Briatore: “Naomi? Oggi più nessuna è come lei”

Quando si sono conosciuti erano due persone all’apice del successo e si erano costruiti entrambi un nome che scuoteva il jet set internazionale dalle fondamenta. Prima di innamorarsi di Naomi, Flavio Briatore ne aveva apprezzato la forza e il carisma, la capacità di far pendere tutti dalle proprie labbra con un semplice gesto.

“Quando stavamo insieme il marchio “Naomi” era dietro solo ad aziende come Coca Cola, Ferrari e poche altre. Se Naomi sposta un bicchiere, si sposta il locale” ha spiegato Briatore in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Consapevole di “uscire a braccetto con un’azienda” (letteralmente queste le sue parole), Flavio Briatore era anche perfettamente consapevole di chi fosse la vera Naomi. L’imprenditore l’ha descritta come “una persona dal cuore tenero” che era stata costretta a conoscere la vita troppo presto. Fuori di casa già a undici anni e a 12 impegnata a lavorare con Bob Marley, Naomi è cresciuta affrontando enormi sfide e responsabilità. Nonostante questo però la modella non ha mai perso la sua profonda gentilezza e soprattutto la grande generosità che dimostra nei confronti degli amici e delle persone che le sono care.

“Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo” è pronto a giurare Briatore, “Naomi risponderebbe subito al telefono. Sono contento di essere stato nella sua vita”.

E se il vero amore è intramontabile e Naomi sembra destinata a godere della bellezza imperitura e della giovinezza eterna, anche lei è ormai prossima a compiere “il giro di Boa” dei cinquant’anni, come lo ha definito Briatore.

“Fa un certo effetto pensarci” ha ammesso Flavio Briatore, che ha festeggiato da poco i suoi 70 anni in famiglia. “Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, com’è luminoso il suo cuore”.

Si tratta quindi di una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Briatore alla Naomi che fu e alla Naomi che oggi calca ancora le passerelle di mezzo mondo. Proprio in merito al magnetismo della modella, l’imprenditore si è lasciato andare a una battuta che probabilmente passerà alla storia: “Quando sfilava Naomi si girava anche la passerella”. E oggi? Oggi le modelle non potrebbero mai competere con la personalità e il carisma di Naomi. Per Briatore “dopo Naomi il nulla”, almeno sul railway.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 2 Mag 2020 alle ore 2:05 PDT

Per quanto riguarda invece la vita sentimentale, invece, pare che dopo Naomi ci sia stata soltanto la Gregoraci nel cuore del Billionaire nazionale. Dopo non essere mai riuscito a slegarsi davvero da lei, Flavio Briatore ha ricucito un legame estremamente sereno con la sua ex moglie (e pare che non sia nemmeno tanto ex, come lui stesso si è lasciato sfuggire recentemente).