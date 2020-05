Trono Over | Valentina: “Fatto i test per il coronavirus” | E’...

Trono Over | Valentina Autiero ha scatenato una polemica sul web a causa di sua affermazione durante la puntata di oggi a Uomini e Donne in cui ha rivelato che lei e gli altri protagonisti del programma si sono sottoposti al test sierologico per il coronavirus

Uomini e Donne si ritrova al centro dell’ennesima polemica. Che cosa è successo questa volta? Durante il corso della puntata andata in onda oggi, la dama Valentina Autiero del Trono Over ha fatto una discussione con Veronica Ursida che ha rivelato di non voler alcun contatto fisico con il suo corteggiatore, in quanto ha paura di poter contrarre il coronavirus e di conseguenza infettare anche suo figlio.

Valentina ha “rassicurato” la sua collega, affermando che tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi si sono sottoposti al test sierologico in grado di individuare in tempi brevi tracce del virus all’interno del proprio organismo. Siccome tutti sono risultati negativi, altrimenti non potrebbero prendere parte al programma, può dormire sogni tranquilli con il suo corteggiatore e cercare un contatto fisico con lui al di fuori degli studi televisivi.

La frase della dama ha creato non poco clamore tra il pubblico del piccolo schermo, come l’ex tronista che ha affermato che il coronavius non è pericoloso per i giovani, che non ha reputato giusto che i protagonisti del programma si siano sottoposti al test sierologico e che possano trasgredire alle norme imposte dal premier Giuseppe Conte nelle scorse settimane.

I protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono sottoposti al test sierologico per il coronavirus , e non al tampone come qualcuno ha frainteso, scatenando non poche polemiche. Valentina Autiero ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito alle sue dichiarazioni, chiarendo che né lei né tanto meno gli altri hanno il permesso di trasgredire alle regole.

Valentina Autiero fa una precisazione dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “Ho sempre rispettato le regole!”

Valentina Autiero ha chiarito che tutti i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono sottoposti al test sierologico in modo di garantire la totale sicurezza durante la registrazione del programma e non di certo perché sono una fascia privilegiata.

I test sierologici, infatti, a differenza del tampone, sono disponibili a tutti e possono essere fatti in maniera “autonoma”, ma sono a pagamento.

La dama di Maria De Filippi ci ha anche tenuto a chiarire che quando lei parlava di poter aver un approccio fisico si riferiva ai dintorni degli studi, dove sanno di essere in totale sicurezza, e non all’esterno. Tutti loro rispettano a pieno le norme vigenti e non hanno nessuna corsia preferenziale perché personaggi televisivi.

“Le mie parole erano circoscritte a noi che stiamo partecipando al programma” ha precisato Valentina Autiero del Trono Over, facendo rifermento anche a Gemma Galgani che di recente ha precisato di non essersi rifatta. “Siamo stati tutti sottoposti ad un esame sierologico dove siamo risultati negativi” ha proseguito la dama. “Altrimenti non avremmo potuto prendere parte al programma ed ad essere lì in studio”.

“Quindi se ci danno la possibilità di poterci conoscere all’interno al di fuori degli studi” ha aggiunto la beniamina di Maria De Filippi, intendo nei pressi degli studi come i parcheggi o le casette. “Vuol dire che è possibile farlo” ha spiegato.

“Questo ovviamente non vuol dire che non dobbiamo rispettare le regole imposte dagli organi competenti” ha subito chiarito Valentina Autiero di Uomini e Donne. “Io, come tutti quanti voi, sono stata a casa due mesi” ha aggiunto. “E non vi permetto di insinuare che io vada contro le regole che ho sempre rispettato” ha avvertito. “Fate attenzione a quello che vi si dice prima di sparare sentenze!” ha concluso la dama di canale 5.

Valentina Autiero ci ha tenuto a precisare che i protagonisti di Uomini e Donne non hanno alcun percorso referenziale rispetto ai comuni cittadini e che il pubblico si è assolutamente fatto un’idea sbagliata delle sue parole dette durante il confronto con Veronica Ursida al Trono Over. Anche se lo stesso pubblico, dopo aver prestato per il fraintendimento, ha gioito alla notizia che Paola Frizziero è incinta.