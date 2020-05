Coronavirus | Bianca Guaccero sul suo profilo Instagram ha ammesso di essere preoccupata per l’inizio della fase 2, il 4 maggio, a causa di tutte quelle persone che ritengono si sia tornati alla normalità

Bianca Guaccero, nel corso di queste ore, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito all’inizio della fase 2 del coronavirus.

La conduttrice crede che non tutti i cittadini abbiano realmente compreso ciò che si possa fare e ciò che non è possibile fare. In quanto molti credono che da oggi sia possibile tornare alla vita di tutti giorni, ma purtroppo non è così.

“Ma sono l’unica ad essere spaventata per l’inizio di questa fase 2?” ha chiesto la conduttrice di Detto Fatto su Instagram, che di recente ha svelato un retroscena su Ilary Blasi. “Avete compreso che non cambia assolutamente niente se non pochissime cose?” ha proseguito la Guaccero. “Sono soltanto io ad essere convinta che bisognerebbe continuare ad uscire soltanto per necessità e non per andare a fare una passeggiata al mare o prendere un caffè al bar?” ha continuato. “Voglio capirlo, perché sembro essere l’unica che non ha afferrato il tutto evidentemente”.

“Anche io non vedo l’ora di tornare alla normalità, ma ritengo che questo sia un momento alquanto delicato e che ci voglia una buona dose di buon senso!” ha concluso Bianca Guaccero preoccupata per la fase 2.

Bianca Guaccero sulla fase 2 da coronavirus: “Non tutto è necessario”

Alcuni fan della conduttrice di Detto Fatto hanno però storto il naso di fronte alla sua preoccupazione, facendole notare che l’interno del suo sfogo ha anche inserito il caffè al bar. Gesto che, almeno per il momento, è impossibile da compiere considerato che tutte le caffetterie sono chiuse.

Bianca Guaccero ha fatto chiarezza su Instagram, facendo notare che quella del caffè al bar era una semplice metafora relativa alla vita, che avevamo, di tutti i giorni, e che ovviamente ritiene sia giusto poter visitare la propria famiglia, ma ritiene assolutamente sbagliato fare tutto ciò che non è necessario in questa particolare fase in cui ci troviamo.

“Quando ho scritto del caffè al bar, mi riferivo ad una metafora relativa alla normalità” ha chiarito la conduttrice. “So bene che tutte le caffetterie sono ancora chiuse e non è stato permesso loro di aprire” ha proseguito Bianca Guaccero sulla fase 2 del coronavirus, tra l’altro poche ore fa è stata pubblicata la nuova autocertificazione. “Ma noto che a molti, così come a me, sta sfuggendo un po’ quello che è il concetto relativo alla necessità” ha spiegato la Guaccero.

“Andare a lavoro fa parte ovviamente delle necessità” ha subito chiarito la padrona di casa di Detto Fatto. “Anche andare a trovare i propri figli o i genitori fa parte delle necessità” ha proseguito. “Anche andare a fare la spesa o recarsi in farmacia sono delle necessità, così come ritornare al proprio domicilio di residenza” ha fatto notare. “Ma tutto il resto, in questo preciso momento, mi sembra non sia stato permesso” ha aggiunto. “Oppure mi sto sbagliando?” ha chiesto in maniera un po’ provocatoria.

La preoccupazione di Bianca Guaccero sul coronavirus è una paura comune a molti italiani, ma nonostante ciò sperano sempre per il meglio. Affinché non si arrivi ad un nuovo picco. Nonostante tutto però la conduttrice continua a tenere compagnia al suo pubblico con la messa in onda, in versione digitale, di Detto Fatto, dove ha perfino commentato il flirt tra Francesca Tocca e Valentin di Amici.