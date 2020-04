Detto Fatto | Bianca Guaccero ha svelato un retroscena su Ilary Blasi durante la diretta Instagram del suo programma di successo di Rai 2

Bianca Guaccero, da quando l’emergenza del coronavirus ha modificato radicalmente i palinsesti del piccolo schermo, ha iniziato a condurre il suo Detto Fatto in maniera del tutto digitale, riscontrando il favore del pubblico del piccolo schermo che passato sulla rete apprezza la voglia di continuare ad intrattenere dei protagonisti del programma anche in una modalità completamente differente da quella a cui tutti erano abituati.

Qualche ora fa, la conduttrice di Rai 2, che non molto tempo fa ha commentato il flirt tra Francesca Tocca e Valentin di Amici, ha svelato un retroscena riguardante il suo passato e quello di Ilary Blasi. Retroscena che il pubblico non immaginava lontanamente su di loro. Quale?

Bianca Guaccero e Ilary Blasi hanno fatto il provino per Striscia La Notizia. Le due conduttrici miravano a diventare le veline.

Detto Fatto | Bianca Guaccero ammette: “Non siamo state prese a Striscia la Notizia”

Bianca Guaccero, durante la puntata di Detto Fatto, ha raccontato che era arrivata a Milano, passando prima per Roma, accompagnata da sua madre per sostenere il provino per il noto Tg satirico.

Una volta arrivata lì, ad aspettare accanto a lei c’era una ragazza dai capelli biondissimi. Ovviamente la conduttrice stava parlando, come confermato da lei stessa, di una giovanissima Ilary Blasi che provava a fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani.

Ilary Blasi e Bianca Guaccero non sono state prese a Striscia La Notizia. Chi in quel momento si occupava dei casting ha preferito puntare su altri personaggi, ma poco importa perché qualche tempo dopo sia la conduttrice di Detto Fatto che Ilary, che di è recente è stata spiazzata da Totti durante il giorno del suo compleanno, hanno avuto altre occasioni per farsi conoscere dal grande pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Qualcuno filmava a mia insaputa un momento per me indimenticabile. Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 27 Apr 2020 alle ore 11:25 PDT

Anche se in tutta onestà, al pubblico non sarebbe dispiaciuto vedere Bianca Guaccero e Ilary Blasi nel ruolo di veline.