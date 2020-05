Madonna annuncia ai fn di esser stata contagiata: “ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus”

“Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus”.

A parlare è Madonna, la regina del pop che, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato ai suoi fan di esser entrata nella schiera dei contagiati.

Anche lei ha il Coronavirus e, pur senza fornire troppi dettagli o informazioni troppo precise, da vera combattente non ne ha voluto fare segreto.

Madonna: “sono stata contagiata dal Coronavirus”

La 61enne diva della musica sta trascorrendo la quarantena in Portogallo assieme ai figli, in un isolamento che appare pressoché totale.

Non si sa dunque come né quando sia venuta a contatto con il COVID-19, ma il contagio è a quanto pare un dato di fatto comprovato.

Madonna entra così a far parte dei nomi illustri contagiati dal Coronavirus, come Tom Hanks e il compianto Luis Sepulveda, la prova che il virus non fa certo alcun tipo di discriminazione tra famosi e non o tra ricchi e poveri.

La regina del pop ha annunciato la sua situazione in un filmato via Instagram nel quale poi, con il consueto spirito leggero e poetico, ha voluto sottolineare:

“Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

I fan hanno immediatamente espresso la loro solidarietà, rispondendo al post con positività e cercando di trasmettere alla loro star preferita tanta energia e una spinta per affrontare la situazione al meglio.

Certo non pensiamo che una donna con la grinta di Madonna abbia bisogno di un surplus di carica, senza dubbio affronterà anche questo scoglio a testa alta.

Noi ovviamente restiamo, come tutti, una attesa di aggiornamenti.