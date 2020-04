Dieta dell’ombelico | più proteine e meno carboidrati, via la ciccia

La dieta dell’ombelico non è solo curiosa come nome, ma è anche indicata per smaltire i chili di troppo nella zona dell’addome

Alcune donne lo usano come fonte di seduzione. Ma per altre può diventare un incubo, perché segno evidente dell’accumulo di grasso. Ecco perché la dieta dell’ombelico agisce nei punti giusti, là dove l’occhio può posarsi più spesso.

Quando i rotolini cominciano ad accumularsi in quella zona del nostro corpo significa una cosa sola. Facciamo troppa vita sedentaria e non assumiamo la giusta dose di vitamine ma soprattutto di fibre.

Quindi uno dei rimedi migliori è quello di ridurre il consumo giornaliero di carboidrati, a cominciare dalla pasta e dal pane, puntando sulle proteine.

Una dieta giornaliera da 1400-1500 calorie, più spazio a frutta e verdura in tutti i pasti, latticini magri, meno carne rossa. Soprattutto, via libera alle proteine che aiutano ad aumentare la massa magra diminuendo quella grassa.

Il nostro ombelico ci ringrazierà, ma non solo quello.

Dieta dell’ombelico, il menù settimanale

Cosa portiamo a tavola con la dieta dell’ombelico? Ecco un tipico menù settimanale., facile, sfizioso e nutriente.

Giorno 1

Colazione: 200 ml latte parzialmente scremato con caffè, 20 g fette biscottate integrali, un cucchiaio di miele

Spuntino: yogurt

Pranzo: 100 g verdure alla griglia, una mozzarella piccola a fette, una mela

Spuntino: spremuta d’arancia o pompelmo

Cena: 150 g gnocchi al pomodoro e basilico con una patata, 100 g bistecca ai ferri, insalata di pomodori e rucola

Giorno 2

Prima Colazione

Colazione: 200 ml latte parzialmente scremato con caffè, 20 g fette biscottate integrali, un cucchiaio di miele

Spuntino: yogurt magro alla frutta

Pranzo: 100 g melanzane e zucchine alla griglia, 100 g fiocchi di latte, 150 g prugne

Spuntino: spremuta d’arancia o pompelmo

Cena: 50 g spaghetti ai frutti di mare, 100 g hamburger di salmone ai ferri, insalata mista.

Giorno 3

Pranzo: 100 g hamburger di manzo ai ferri, 1 panino da 40 g, una pesca

Spuntino: spremuta d’arancia o pompelmo

Cena: minestrone di verdura, 120 g straccetti di manzo ai ferri, insalata verde

Giorno 4

Colazione: 200 ml latte parzialmente scremato con caffè, 20 g fette biscottate integrali, un cucchiaio di miele

Spuntino: yogurt magro alla frutta

Pranzo: 100 g petto di pollo ai ferri, 200 g insalata mista, una coppetta di fragole al limone

Spuntino: spremuta d’arancia o pompelmo

Cena: 50 g penne alla ricotta (40 g di ricotta e 1 cucchiaino di parmigiano, spiedini di carne mista ai ferri, insalata di patate e fagiolini.

Giorno 5

Colazione: 200 ml latte parzialmente scremato con caffè, 20 g fette biscottate integrali, un cucchiaio di miele

Spuntino: yogurt magro alla frutta

Pranzo: trancio di pizza alle verdure, 200 g insalata mista, 2 kiwi

Spuntino: spremuta d’arancia o pompelmo

Cena: 50 g fusilli alle zucchine con 1 cucchiaino di parmigiano e mezzo cucchiaio d’olio, 120 g pesce spada alla griglia , insalata mista con lattuga e pomodori

