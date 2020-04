Melissa Satta | Foto in bikini e appello ai fan: “Rispettiamo la nostra Terra”

Melissa Satta coinvolge i followers per la Giornata Mondiale della Terra, foto su Instagram per l’ex velina. Poi l’appello accorato.

La Giornata Mondiale della Terra s’inserisce in un periodo particolare, la pandemia da COVID-19 ha modificato le nostre abitudini in maniera radicale, ma ci ha anche indotto a pensare quanto poco abbiamo fatto ultimamente – e si arrotonda per eccesso, rispetto agli ultimi decenni – per salvaguardare la nostra specie e il territorio in cui viviamo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giorgia Palmas | Lady Magnini in isolamento: “Che bella la libertà” – FOTO

I periodi bui, se possibile, servono a restituire maggiore consapevolezza di quanto possa essere fondamentale il nostro contributo: una coscienza sociale e civile deve essere l’arma in più per tornare ad affermare una nuova identità ed essenza che passa per la cura e il rispetto dell’altro. Anche e soprattutto in relazione al contesto in cui viviamo. Nessuno può scegliere dove nascere, ma è possibile decidere come vivere: il tratto distintivo odierno per lasciare un segno, oggi, resta l’empatia e l’impegno civile.

Melissa Satta, appello ai followers: “Rispettiamo il pianeta”

Per questo tanti personaggi famosi, anche sull’onda delle parole di Papa Francesco e Greta Thunberg – “Abbiamo maltrattato la nostra casa comune, l’ambiente non perdona mai” ha detto Bergoglio nella sua ultima enciclica – cercano di rifarsi una cultura sul tema veicolando consigli utili e moniti più o meno rilevanti.

Ci ha pensato anche Melissa Satta che, per la Giornata Mondiale della Terra, ha sfoderato il suo fisico. Una foto al mare, su Instagram, in costume sognando di poter tornare in Sardegna quanto prima per sottolineare: “Ricordiamoci di rispettare la nostra Terra”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diana Del Bufalo piange sui social | Lo sfogo: “Non è da deboli”

Magari anche dopo questo isolamento forzato, che costringe non solo gli italiani ad essere “distanti ma uniti”. L’impatto di un bel personale per ricordare ai followers che il nostro corpo è molto simile ad un tempio. Esattamente come la Terra che accoglie tutti noi. Dopo l’ammirazione per l’ex velina, dovrebbe subentrare la consapevolezza. Non è facile di questi tempi, ma tentar non nuoce. Specialmente se vogliamo guardare avanti, anche ad occhi chiusi, come dimostra la Satta in foto, per aprire le nostre coscienze dal profondo.

Visualizza questo post su Instagram ☀️🌼 just remember to respect the earth 🌏🤍 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:05 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier prima di Domenica In confessa: “Sono triste”