Maria De Filippi | Alessandra Celentano, secondo quanto riportato da Nuovo Tv, sembrerebbe essere a rischio per la prossima edizione di Amici

Amici 19 è senza dubbio una delle edizioni più discusse del talent show di canale 5. Il programma, oltre che per i talenti scovati quest’anno, ha fatto discutere a causa delle numerose discussioni avvenute durante il corso della diretta del venerdì sera.

In particolare non sono mancate le liti tra Maria De Filippi ed Alessandra Celentano. La conduttrice, in più di un’occasione, ha manifestato la sua perplessità di fronte all’atteggiamento dell’insegnante di danza classica della scuola più famosa del piccolo schermo, che non sembra rispettare il parere di nessun professionista del settore che la pensi in maniera completamente diversa da lei.

Per questo motivo, più volte durante il corso della fase serale, le due hanno discusso. Maria ha perfino chiesto dei pareri di professionisti esterni, tanto da far venire numerosi dubbi alla nipote d’arte che non si fidi del suo gusto e giudizio. Secondo il settimanale Nuovo Tv, Maria starebbe pensando di prendere una drastica decisione e cambiare gli insegnanti della scuola. La Celentano, così come gli altri insegnanti, sono a rischio.

Maria De Filippi caccerà Alessandra Celentano da Amici?

Maria De Filippi pronta a cambiare Amici: cosa cambierà

Maria De Filippi, secondo quanto riportato dal settimanale, vorrebbe dare una boccata d’aria fresca al talent Amici, modificando il cast degli insegnanti.

A rischio quindi, oltre ad Alessandra Celentano, ci sarebbero tutti i professionisti. Anche se il pubblico sembra essere convinto che a lasciare il suo posto sarà proprio l’insegnante di danza classica viste le numerose discussioni avute.

Maria De Filippi e Alessandra Celentano hanno litigato ad Amici 19, quest’ultima tra l’altro è stata anche bocciata da Maurizio Costanzo, a causa del ballerino Nicolai e del modo in cui veniva trattato dalla prof.

Probabilmente Maria sta pensando di modificare il cast degli insegnanti, inserendo persone decisamente più empatiche nei confronti dei propri alunni e, qualora una buona parte di loro dovesse essere sostituita, grande per delle dinamiche della trasmissione saranno radicalmente diverse rispetto agli scorsi anni.

Basti anche solo pensare al cambio, di qualche anno fa, avvenuto per la danza contemporanea dove lo storico Garrison ha detto addio alla trasmissione. Al suo posto, infatti, è subentrato Timor.

La domanda del pubblico, in questo momento, sorge spontanea: quali prof rinunceranno alla propria cattedra? Intanto, Maria deve ancora decidere del destino di Amici All Stars.