Amici 19 | Nicolai Gorodiskii ha duramente attaccato Alessandra Celentano sul suo profilo Instagram. I due, durante il percorso del ballerino nella scuola di Maria De Filippi, non sono mai andati d’accordo.

Nicolai Gorodiskii ha fatto molto discutere durante il suo percorso ad Amici 19. Il ballerino, oltre che per le sue evidenti doti artistiche, ha fatto molto parlare di sé per il suo esuberante carattere. Carattere che, nel corso di questi mesi, non è mai piaciuto all’insegnante di danza classica Alessandra Celentano.

A distanza di qualche settimana, il ballerino russo è tornato a parlare su Instagram del suo rapporto, non proprio idilliaco, con l’insegnante, criticando aspramente i metodi utilizzati da lei nei suoi confronti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Gaia Gozzi commuove tutti: il gesto per il coronavirus

Nicolai ha attaccato Alessandra Celentano dopo Amici 19, facendo notare come a differenza degli altri insegnanti con cui ha avuto modo di collaborare, lei non lo abbia aiutato in alcun modo a crescere, ma si sarebbe impegnata soltanto a gettare fango nei suoi confronti.

“Non sarei la persona che sono oggi, sia artisticamente sia umanamente, se non avessi avuto tutti gli insegnamenti dei miei Maestri” ha precisato il ballerino, che forse parteciperà ad Amici All Stars come Javier. “A loro gli voglio un gran bene e gli devo tutta la mia gratitudine. Non come quegli insegnanti che non fanno che buttarti merd* addosso” ha proseguito. “Io quelli non li accetto (…) ma io non ballo per essere perfetto o per piacere a persone come la Celentano!” ha concluso il ballerino.

Nicolai Gorodiskii svela qual è il suo scopo dopo Amici 19

Nicolai Gorodiskii ha chiarito anche, durante il lungo post sfogo su Instagram, qual è l’obiettivo che si è posto di raggiungere dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Quale?

Il ballerino russo, grazie anche all’esperienza televisiva da poco vissuta, vuole raggiungere il maggior numero di persone possibili. Così facendo non solo sarà in grado di far conoscere la sua arte, ma anche di permettere alle persone di conoscere il mondo della danza, che molto spesso viene ignorato dal grande pubblico che sempre meno va a teatro ad assistere a spettacoli ricchi di arte e talento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici All Stars in onda a Maggio? Maria De Filippi fa chiarezza

“Il mio unico obiettivo al momento è quello di raggiungere tutte le persone che sono lì fuori e farle conoscere il mondo della danza” ha spiegato il ballerino che di recente ha risposto alle accuse di chi gli diceva di essere raccomandato. “Voglio motivarli e provare a far capire loro che la danza è un qualcosa di possibile” ha proseguito Nicolai Gorodiskii dopo Amici 19.

“La danza è una fonte di vita, non un regime militare come vogliono farci credere” ha aggiunto. Probabilmente facendo nuovamente riferimento all’atteggiamento assunto da Alessandra Celentano durante il corso di questi mesi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Flirt Francesca Tocca Valentin | Interviene Bianca Guaccero

La riflessione di Nicolai, tra l’altro, è nata proprio grazie ad un utente della rete che ha provveduto ad inviargli una breve clip in cui si vede una giovane fan provare ad imitare le coreografie che il giovane artista eseguiva durante il suo percorso al talent show di Maria De Filippi.

Il ballerino, che di recente è stato criticato anche per il suo rapporto con Javier Rojas, probabilmente avrà modo di poter continuare con questo suo obiettivo. Secondo alcune insistenti voci sul web, Nicolai sarà ad Amici All Stars.