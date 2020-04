La ricetta di una sana bevanda sgonfia pancia è molto semplice e aiuterà il nostro fisico a regolarizzarsi senza sforzi

I rimedi naturali per dimagrire sono sempre quelli migliori e per questo una sana bevanda sgonfia pancia è quello che serve sempre. Tutta a base di ingredienti naturali, un sano miscuglio a base di frutta e vitamine.

In fondo gli ingredienti sono molto semplici: ci sono le mele e i kiwi, c’è anche il limone e l’acqua. Se proprio volete darle un po’ di tono potete aggiungere anche una grattatina di zenzero, ma la sostanza del prodotto non cambia. Perché il compito principale di questa bevanda è quello di regolarizzare il tratto intestinale ed eliminare problemi di stipsi, di costipazione.

Ma perché questa bevanda svuota pancia funziona? Merito della combinazione tra i vari elementi: la mela è ricca di pectina che favorisce le funzioni dell’intestino in maniera naturale. Il kiwi invece ha grandissime proprietà depurative ed è anche pieno di fibre vegetali. Anche in questi caso ne beneficerà l’intestino. E poi c’è la combinazione tra acqua e limone che come ben sappiamo è un potentissimo drenante naturale.

Ma allora quante volte possiamo bere la bevanda sgonfia pancia? L’ideale è una volta al giorno per un paio di giorni, la mattina a colazione o la sera prima di andare a letto. Così potrete vedere i primi benefici e verificare se veramente vi fa bene.

Bevanda sgonfia pancia, pronta in pochi minuti

E adesso vi sveliamo come preparare una gustosa bevanda sgonfia pancia in pochissimi minuti. Un bicchiere equivale a meno di 200 calorie

Ingredienti:

3 kiwi

1 mela

1/2 limone

1/2 bicchiere di acqua fredda

Cominciate sbucciando i kiwi e la mela. Poi tagliateli a tocchetti e metteteli nel bicchiere del frullatore. Aggiungete il succo di mezzo limone e l’acqua fredda ancora fredda.

Poi frullate per qualche minuto fino ad ottenere una bevanda omogenea Nel caso vi sembrasse troppo densa, basterà aggiungere ancora un po’ di acqua. Non occorre farla riposare: quando è pronta potete berla subito.

Come vi dicevamo prima, un pizzico di zenzero in polvere darà un tono in più alla vostra bevanda. Una radice che ha alte proprietà digestive ed è spesso indicata per sistemare lo stomaco.

Se poi vi sembrasse leggermente aspra, dolcificatela con un po’ di miele.

Se la preparate al mattino per la sera, potete conservarla in frigo corta con della pellicola da cucina