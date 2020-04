7 cose che non dovresti MAI fare a letto prima di dormire

Alcune azioni comuni che commetti prima di addormentarti danneggiano il tuo sonno ristoratore. Scopri 10 cose che dovresti evitare.

Una buona notte di sonno è essenziale sia per la nostra salute che per il nostro benessere. Dormire bene ti fa sentire meglio durante il giorno e rafforza il tuo corpo. Per assicurarti di dormire bene la notte, dovresti iniziare col non commettere alcui soliti errori prima di coricarti. HealthPassport ha elencato 10 cose che non dovresti mai fare prima di dormire.

10 cose che non dovresti fare prima di dormire

Tra le cose da non fare prima di dormire, troverai sicuramente alcune cose che fai abitualmente anche tu e che sono delle pessime abitudini che probabilmente non sospettavi nuocessero al tuo sonno, ma ora che lo sai approfittane per iniziare ad evitarle.

Queste regole di igiene del sonno sono molto semplici da applicare la sera prima di dormire quando sei nel letto per evitare il rischio di insonnia. Ecco cosa dovresti eviare:

1.Tenere il telefono vicino al letto



La prima regola è quella di tenere il telefono accanto al letto, una cosa che la maggior parte delle persone fa, senza sapere che può essere molto dannosa per la salute. Dormire con i nostri dispositivi tecnologici come telefoni cellulari o tablet elettronici vicino a noi fa male. Questi dispositivi restano spesso online e non smettono di recapitarci messaggi. email o notifiche. Questipossono disturbare il sonno e sveglirci durante la notte. Allo stesso modo, dispositivi come i telefoni cellulari contengono radiazioni molto pericolose che non dovrebbero essere prese con noncuranza. Scopri di più in questo articolo:.Allerta WiFi, un pericolo per la nostra salute da non sottovalutare

2. Guardare la Tv

Questo punto è un classico. La tv è un altro dispositivo visivo che alloggia nelle nostre camere da letto e che quasi tutti guardiamo prima di prendere sonno. Osservare la “scatola sciocca” prima di entrare tra le braccia di Morfeo è un errore e per molte ragioni. Prima di tutto, questa abitudine fa sì che il nostro cervello continui a partecipare e sia influenzato da ciò che è visto o sentito e non riesca a rilassarsi completamente. Ci sono un gran numero di persone che non riescono ad addormentarsi senza avere una TV in background. Tuttavia, sarebbe meglio spegnerla almeno un’ora prima di andare a letto.

3. Discutere

In terzo luogo, parliamo di qualcosa che di solito passa inosservato, ma che influenza la nostra psiche e incde negativamente sulla nostra qualità del sonno. È qualcosa che accade solitamente quando condividiamo il nostro letto con qualcun’altro, di solito il nostro partner. Discutere è un’abitudine che può portare a problemi di salute se è pesistente. Il letto dovrebbe essere un luogo “sacro”, e dovrebbe essere usato solo per atti d’amore.

4. Navigare in Internet

Ancora una volta torniamo ai telefoni quasi indispensabili. Quanti di noi controllano il cellulare prima di “disconnettersi” dal mondo? Come la televisione, la luminosità di questi dispositivi può influire sulle ore di sonno. Se di solito navighi in Internet, dovresti sapere che Internet è pieno di cose interessanti con il potere di intrattenerciper ore senza che ce ne accorgiamo. Quindi tieni a mente il momento in cui vuoi andare a dormire e rispettalo. Approfondisci questo argomento: Occhi | Come proteggerci dalla luce blu di cellulari e altri schermi led

5. Lavorare

Il sonno non dovrebbe mai essere associato al lavoro. Secondo un recente studio condotto presso l’Università di Harvard, oltre i due terzi della popolazione giovanile ha la tendenza a lavorare nei loro letti. Questa non è un’abitudine sana poiché il nostro cervello presume che il nostro luogo di riposo sia anche un luogo dove possiamo lavorare ed entrambe le attività sono incrociate e confuse. In questo modo, sia noi che il nostro cervello siamo confusi scambiando il posto dove lavorare con un posto dove riposare, il risultato? dormiamo e lavoriamo male.

6. Mangiare a letto

Il penultimo punto del nostro elenco si riferisce all’azione del mangiare a letto. Questa tendenza ti farà appesantire nelle ultime ore del giorno e entrare nella fase del sonno nel peggiore dei modi. I disturbi del sonno variano in base a cosa mangi, più mangi pesante più c’è la possibilità che farai incubi.

7. Coccolare gli animali domestici

Anche gli animali domestici a letto sono qualcosa di cui vale la pena parlare. I nostri piccoli amici con iquali di solito condividiamo i nostri letti possono diventare uno dei fattori che rendono precario il nostro sonno. Molte volte generano rumori fastidiosi, qualcosa di simile al russare degli umani, spesso si muovonoo abbiamo paura di schiacciarli. Per quanto li amiamo, sarebbe meglio fornire loro il proprio lettino dove loro stanno più comodi e noi possiamo dormire più rilassati. Se noti che il tuo cane non è una fonte di disturbo del to sonno scopri perchè dormire con il proprio cane fa bene alla salute.

Quindi siamo arrivati ​​alla fine dell’elenco delle peggiori abitudini che dovremmo evitare di compiere per dormire correttamente. Quante abitudini di cui abbiamo parlato ti appartengono? Se stai leggendo questo articolo a letto, ti consigliamo di spegnere il cellulare …Ci auguriamo di averti fornito consigli utili per cobattere la tua insonnia.