9 cose che dovresti evitare di mettere in camera da letto per dormire bene

9 cose che dovresti evitare di mettere in camera da letto per...

Scopri i 9 oggetti che non dovrebbero essere messi nella tua stanza per creare un ambiente favorevole al relax.

La camera da letto è un posto che dovrebbe essere organizzato nel miglior modo possibile per favorire il sonno. In effetti, una stanza disordinata, polverosa o ingombra può ostacolare le nostre notti di sonno. Tuttavia, sappiamo che gli umani trascorrono un terzo della loro vita dormendo e che il sonno svolge un ruolo essenziale per il corpo e la mente.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cinque cose che non possono mancare in camera da letto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Insonnia, 9 oggetti da non tenere in camera da letto

I disturbi del sonno affliggono buona parte della popolazione. Le conseguenze di notti troppo brevi o disturbate hanno ripercussioni sulla salute mentale e fisica, ostacolando lo sviluppo e il benessere di molti individui. In effetti, il sonno promuove la rigenerazione cellulare e migliora i nostri processi cognitivi. E se il problema fosse causato dalle condizioni in cui dormi?

Scopri 9 cose che dovresti evitare di mettere in camera da letto per aiutarti ad addormentarti e dormire in modo riposante.

Questo elenco contiene elementi che molte persone conservano nelle loro camere da letto. Ma per migliorare il sonno e stabilire abitudini sane, è necessario risolvere e sbarazzarsi di tutte quelle cose che influenzano negativamente il tuo benessere come:

1. Dispositivi elettronici

Alcune persone non possono fare a meno di guardare il proprio smartphone prima di dormire. Sfortunatamente, questa abitudine influisce sulla qualità del sonno. In effetti, la luce blu che questo dispositivo diffonde disturba l’orologio biologico, rallentando il sonno e promuovendo la veglia. Pertanto, tutti i dispositivi elettronici possono causare questo fenomeno, vale a dire la televisione, il telefono, il tablet e il computer.

2. Documenti di lavoro

A volte siamo tentati di finire il nostro lavoro a casa e mettere i nostri documenti aziendali nella nostra stanza. Ma in realtà, il luogo in cui dormi deve favorire il rilassamento e il riposo. Tuttavia, il lavoro è molto spesso correlato a stress e ansia. Se vuoi lavorare a casa, fallo molto prima di coricarti e non lasciare i tuoi documenti sparsi per la stanza.

3. Prodotti di bellezza e igiene

Tutti i prodotti spray e in polvere non devono essere conservati in camera da letto. Tuttavia, puoi metterli nel tuo bagno. Usandoli, potresti impedire alle sostanze contenute in questi prodotti di diffondersi nell’aria intorno alla tua stanza, impedendoti di dormire bene.

4.Libri e riviste

In generale, è consigliabile praticare un’attività rilassante come leggere o meditare prima di dormire. Tuttavia, tenere libri o riviste in camera da letto potrebbe tenerti sveglio più a lungo e peggiorare la qualità del tuo sonno. Pertanto, si consiglia di leggere in soggiorno e quindi andare in camera da letto a dormire.

5.Cibi e bevande

Non è consigliabile mangiare o bere in camera da letto. Oltre al rischio di sporcare le lenzuola, questa abitudine può influire sul ciclo del sonno. Quindi evita di tenere cibo o bevande nella tua stanza.

6. Un comodino ingombrato

Se sei il tipo che tiene troppe cose sul comodino, dovresti riconsiderare questa abitudine. Fotografie e decorazioni dovrebbero essere collocate altrove nella tua casa.

In effetti, è preferibile mettere il minimo di oggetti possibili sul comodino per creare un ambiente benefico per addormentarsi.

7.Vestiti e scarpe

Per mantenere la tua stanza in ordine, evita lsciare sparsi vestiti e scarpe. Questi devono essere collocati nel tuo armadio, che deve essere chiuso. In effetti, è probabile che il disordine generi stress psicologico che impedisce il sonno.

8. Colori vivaci

Colori vivaci come il rosso o il giallo hanno un effetto stimolante. Pertanto, impediscono il placarsi dello spirito e rallentano il processo di addormentarsi. Optare per toni neutri per alleviare i disturbi del sonno.

9. Un letto scomodo

Questo è probabilmente uno degli elementi più importanti nella promozione del sonno. Prenditi il ​​tempo per scegliere un letto e un materasso confortevoli che ti faranno sentire a tuo agio. In effetti, la qualità del letto gioca un ruolo decisivo nel promuovere il benessere fisico e il rilassamento mentale.

Ti potrebbe interessare anche >>> Insonnia: 8 piante da mettere in camera da letto contro insonnia, ansia e stress