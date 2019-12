Uomini e Donne | Raffaella Mennoia ci ha tenuto a fare alcune precisazioni sul Trono Over, visto che è stata attaccata da alcuni fan di Maria De Filippi

L’autrice di Uomini e Donne, da qualche tempo a questa parte, è bersaglio di numerose critiche da parte del web.

Raffaella Mennoia non solo è stata criticata per la scelta dei protagonisti del Trono Classico, e gli ascolti sembravano confermare tali critiche, ma anche per la scelta di concedere a Juan Luis Ciano l’opportunità di corteggiare Gemma Galgani del Trono Over.

L’autrice, stanca di leggere critiche su critiche, ci ha tenuto a fare alcuni precisazioni su Instagram.

Uomini e Donne: la Mennoia fa chiarezza sul Trono Over

Il pubblico di Uomini e Donne non è contento di alcune scelte prese dall’autrice Raffaella Mennoia sul Trono Classico.

Il pubblico accusa il braccio destro di Maria De Filippi di scegliere personaggi non realmente interessati a trovare l’amore, ma quelli alla disperata ricerca di followers e sponsorizzazioni.

In particolare, il pubblico accusa la Mennoia di aver scelto Juan Luis Ciano come corteggiatore di Gemma Galgani, quando le sue intenzioni erano chiarissime.

L’autrice, stufa di leggere critiche gratuite, ha deciso di intervenire visto che perfino Maria De Filippi ha sbottato con Juan Luis e Gemma.

Raffaella Mennoia ha fatto una precisazione sul Trono Over di Uomini e Donne, dichiarando che lei non ha alcun colpa o responsabilità su quella parte del programma dedicata ai non più giovanissimi.

In quanto svolge esclusivamente il ruolo di autrice del Trono Classico. Degli Over, invece, se ne occupa una sua collega. Per questo motivo non può rispondere per le scelte prese da altri suoi colleghi sul Trono Over di Uomini e Donne. Ma le precisazioni non sono di certo finite qui.

Raffaella Mennoia sul Trono Classico ha replicato a quelli che l’hanno accusata di aver scelto Sara Affi Fella come tronista soltanto perché appartenente all’agenzia del fratello di Francesco Monte.

Raffaella ha precisato che ha conosciuto Sara grazie a Temptation Island e non tramite un’agenzia. Di recente, tra l’altro, non si fa che parlare di una coppia nata all’interno di Uomini e Donne e scoppiata dopo qualche anno. Di chi stiamo parlando?

Di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, lui ha sbottato sui social dopo l’arrivo di lei a Napoli.