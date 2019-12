Perché è importante eiaculare regolarmente?

I rapporti sessuali frequenti fanno bene alla salute degli uomini. Scopri quali sono i benefici dell’eiaculazione frequente

Essere in salute richiede anche una vita sessuale soddisfacente. In effetti, l’attività sessuale regolare può migliorare la tua forma, evitare il rischio di sviluppare diverse malattie, mantenere la tua libido o addirittura prolungare la tua aspettativa di vita. Scopri Cosa accade al tuo corpo quando non fai più l’amore.

L’eiaculazione frequente potrebbe, oltre a promuovere il benessere, ridurre il rischio di cancro alla prostata. Il sesso ha un impatto positivo sulla nostra salute, porta al benessere generale, al miglioramento del sonno, all’energia traboccante e ad una sensazione di pienezza e rilassamento causata dal rilascio di endorfine. Proprio come riducono il rischio di malattie cardiovascolari e di alcuni tumori. Ecco tutti i benefici.

Rapporti sessuali, perchè migliorano la salute dell’uomo

I rapporti sessuali fanno bene alla salute degli uomini, aumentano la frequenza cardiaca, tonificano i muscoli, eliminano le tossine attraverso il sudore e portano a una riduzione dei rischi di cancro alla prostata. Il professor François Desgrandchamps spiega in un’intervista del 2017 per il sito PourquoiDocteur che l’idea che l’eiaculazione frequente riduca il cancro alla prostata non è nuova. In realtà, ciò sarebbe spiegato dalla presenza di spermine e spermidine, sostanze oncogeniche, nello sperma. Evacuandoli, si riduce quindi il rischio di contrarre il cancro. Una teoria confermata da uno studio epidemiologico condotto nel 2016 dalla Boston University, che ha rivelato che gli uomini che eiaculano 21 volte al mese hanno il 20% in meno di probabilità di avere il cancro alla prostata a differenza degli uomini che eiculano solo da 4 a 7 volte al mese.

È importante sostenere, tuttavia, che altri aspetti della salute possono aver avuto un ruolo in questi risultati e che è impossibile sapere se questi risultati siano effettivamente una causa o conseguenza dell’eiaculazione regolare, dal momento che si basano solo sulle dichiarazioni dei partecipanti. Tuttavia, questi dati devono essere presi con cautela. WhyDoctor in un articolo pubblicato nel 2018, parla di uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine che contraddisce queste affermazioni.

Secondo i ricercatori, l’alta frequenza dei rapporti sessuali non sarebbe protettiva e, al contrario, aumenterebbe il rischio di contrarre questa malattia. In realtà, ciò è dovuto principalmente al fatto di moltiplicare i partner sessuali. Il rischio di cancro alla prostata viene moltiplicato per 1,10 per gli uomini che hanno avuto più di 10 partner.

Cancro alla prostata: sintomi

Ancora oggi, l’unico modo per aumentare il successo del trattamento del cancro e quindi le possibilità di sopravvivenza è di rilevare la malattia in anticipo. Tuttavia, il cancro alla prostata è una malattia asintomatica. I segni di solito compaiono solo quando il tumore alla fine cresce. Tra questi ci sono:

Difficoltà a svuotare completamente la vescica

Minzione frequente, soprattutto di notte

Difficoltà a urinare e sentirsi come se dovessi fare uno sforzo durante la minzione

Un flusso debole, lungo, interrotto di urina

Incontinenza che porta a perdite urinarie

Dolore durante la minzione

Presenza di sangue nello sperma

Dolore durante l’eiaculazione

Come evitare lo sviluppo del cancro alla prostata?

Come qualsiasi altra malattia, uno stile di vita sano può ridurre il rischio di contrarre il cancro alla prostata, tra cui:

Una dieta sana ed equilibrata

Attività fisica regolare

Effettuare controlli regolari e proiezioni anticipate