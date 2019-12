Uomini e Donne | Maria De Filippi sbotta con Gemma e Juan

Maria De Filippi tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Le parole della conduttrice spiazzano il pubblico del trono over di Uomini e Donne.

Maria De Filippi commenta il rapporto tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Dopo più di un mese di frequentazione, tra la dama di Torino e il cavaliere non c’è stato ancora niente. Solo piccoli baci a stampo, ma nessun bacio passionale come ha più volte ammesso la Galgani. Gemma, però, continua a credere di poter ancora avere una storia d’amore con lui e così Maria De Filippi ha deciso d’intervenire per farle apriregli occhi.

Maria De Filippi commenta la storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: “un rapporto che puoi avere con un’amica”

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano si sono visti a Torino, ma tra i due non è accaduto niente nonostante abbiano dormito insieme. Gemma che nell’ultima registrazione del trono over si è lasciata consolare da Tina Cipollari, si è così lasciata andare ad un duro sfogo raccontando quanto accaduto con Juan.

“Ho provato una serie infinita di sensazioni e di emozioni, anche imbarazzo. Devo dire che la parte più bella è stata quella più affettuosa, amorevole. In fin dei conti sentirlo vicino a me mi ha fatto piacere. A un certo punto non sapevo più che cosa fare: se andare via, rimanere… Mi sono passati nella mente tantissime idee e tantissimi pensieri. Diciamo che io provavo anche il desiderio di un bacio. Lui si è addormentato e io sono rimasta sveglia fino alle 5.00. Mi son fatta anche delle domande, motivo per il quale ero sveglia. Non è che non sono capace di vedere la realtà… Alcune sue accortezze, alcuni suoi atteggiamenti, questo suo modo di essere mi portano in una dimensione decisamente più avanti”.

Juan che è stato difeso sui social da un amico, ha così ribattuto alla Galgani: “Visto che non è scattato l’amore non c’è questa chimica tra me e te. Mi fa piacere conoscerti meglio. Il fatto di dormire insieme è stata una cosa bellissima. Ci tengo a te, però non sono innamorato. Frequentiamoci, vediamoci e andiamo avanti. Se son rose fioriranno! Questo ho detto io”.

Ad intervenire, poi, è stata Maria De Filippi che conoscendo il passato sentimentale di Gemma, ha implicitamente esortato la dama a riflettere sulle parole di Juan: “rimane il fatto che si siede di fronte e ti dice ‘Non ho sentito attrazione’. Due persone che si trovano sotto a un piumone per non so quante ore vicine…”. “Dormire con una persona è anche molto intimo”. ha ribattuto Juan Luis, a cui però Maria ha fatto notare che il loro è “lo stesso rapporto che puoi avere anche con un’amica”.