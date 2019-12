Trono Classico | Oscar Branzani contro Eleonora Rocchini? “Una mer*a!”

Trono Classico | Oscar Branzani di Uomini, a distanza di settimane dall’annuncio ufficiale dalla rottura con Eleonora Rocchini, pare aver lanciato un pesante attacco alla sua ex fidanzata

Il Trono Classico di Uomini e Donne non ha portato, purtroppo, bene alla scoppia, ormai scoppiata, di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini che dopo aver ufficializzato la loro rottura qualche settimana fa, sono tornati a punzecchiarsi sui social.

Nello specifico è stato l’ex tronista, che sul suo profilo Instagram sembrerebbe aver lanciato una pesante frecciata alla sua ex. Eleonora Rocchini di Uomini e Donne, manco a farlo apposta, sembra essere stata avvistata a Napoli, città di Oscar, in compagnia di Nunzio, ex cognato del tronista.

Trono Classico: Oscar Branzani contro Eleonora Rocchini

L’ex protagonista del Trono Classico Oscar Branzani sembrerebbe aver lanciato una frecciatina ad Eleonora Rocchini, anche se inizialmente tra i due sembrava ci fosse solo una crisi passeggera.

L’ex corteggiatrice è stata avvistata tra le strade di Napoli in compagnia di Nunzio, ex fidanzato della sorella di Oscar Branzani di Uomini e Donne.

Poco dopo l’uscita della news su tutti i più importanti siti di gossip, è arrivato lo sfogo dell’ex di Eleonora Rocchini del Trono Classico che non sembra lasciare spazio all’immaginazione.

I due, da quando si sono lasciati ufficialmente, se ne sono dette di tutti i colori.

“Ti rendi conto di essere un ragazzo fortunato” ha esordito l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Solo quando riesci a realizzare una mer*a invece di scegliere te”, ha continuato Oscar Branzani. “Sceglie di stare con un proprio simile” ha concluso.

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbero essere proprio riferite ad Eleonora Rocchini, visto l’avvistamento della ragazza con Nunzio avvenuto poco prima della pubblicazione dello sfogo di Oscar.

Eleonora, almeno per il momento, ha preferito non replicare al suo ex ragazzo. Senza nemmeno chiarire ai suoi fan, com’è giusto che sia, la scelta di ritornare nella città di Oscar. Quel che è certo è che tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di Uomini e Donne c’è aria di tempesta.