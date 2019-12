Come hanno addobbato l’albero i vip | Ecco quelli comparsi su Instagram

Albero di Natale tradizionale o moderno? Come hanno addobbato l’albero di Natale i vip? Scopriamo dai profili social le decorazioni.

Mancano davvero pochissimi giorni al Natale e tutti hanno già addobbato l’albero e decorato casa.

L’atmosfera natalizia si respira sia per le strade, nelle piazze delle città, che nelle case di tantissime persone, dove è tempo di ghirlande, vischi, bacche, alberi di Natale e presepi.

Le idee e le ispirazioni per decorare la casa, non mancano mai e ogni anno si aggiunge qualche nuovo dettaglio, qualche accessorio in più, magari seguendo le tendenze del momento.

Sbirciando i profili social di alcuni vip, ci sono gli scatti dei loro alberi di Natale, qualcuno punta sulla tradizione, c’è chi invece opta su decorazioni che non passano inosservato.

Soffermiamoci su alcuni alberi di Natale dei vip, magari prendendo spunto dalle loro idee.

Albero di Natale dei vip: da Federica Pellegrini e Victoria Beckham

Federica Pellegrini, sul profilo Instagram ha mostrato ai fan il suo grande albero di Natale. Una campionessa semplice, dolce e romantica, ha conquistato i cuori di tanti italiani, il suo albero ha un grande fiocco rosso in cima all’albero. Le decorazioni non sono semplici palline, ma rose, cuore e fiocchi in stoffa e piume, albero rigorosamente di colore bianco e rosso. Federica si lascia fotografare in abiti sportivi, così come tutti la immaginavano con gli occhiali da vista.

Alessia Marcuzzi ha abbellito l’albero in compagnia della figlia Mia, avuta dall’ex compagno Francesco Facchinetti. L’albero è molto particolare, ha spiegato Alessia perché: “Come ogni anno abbiamo attaccato una cosa nuova…”,si riferisce alle decorazioni.

Martina Stella, più elegante che mai si mostra sul profilo di Instagram, la bella attrice ha deciso di posizionare le decorazioni con minigonna e tacchi a spillo, diciamola tutta, ha deciso di fare colpo più su di lei, piuttosto che sull’albero.

Elena Santarelli, felice più che mai, quest’anno ha festeggiato la guarigione di suo figlio Giacomo, da un brutto male, si è lasciata fotografare accanto ad un albero con le decorazioni rosse e un piccolo Babbo Natale.

Ma Victoria Beckham come ha addobbato l’albero quest’anno? L’ex Spice Girl, ha deciso di mettere come puntale non la classica cometa, la stella o un fiocco, ma bensì una riproduzione di se stessa in versione Posh Spice.

La stilista scrive su Instagram: “Sai che Natale è arrivato quando Posh Spice sale sull’albero di Dover Street”, fa riferimento ai grandi magazzini di Londra.

Barbie Posh Spice diventa il puntale più pop che si potesse immaginare, questo spinge molte persone a sentirsi liberi di addobbare l’albero senza seguire la tradizione. Prendete spunto, anche se non vi hanno dedicato una bambola in limited edition potrete trovare addobbi unici che parlano di voi, come una foto digitalizzata che rappresenta la vostra famiglia.

Elisabetta Gregoraci si mostra sul Instagram con il figlio Nathan,avuto da Flavio Briatore, mostra il suo albero rosso e bianco. Il puntale è diverso dalla classica stella e fiocco, ha deciso di posizionare un cappello di Babbo Natale.

Il tenero scatto insieme al figlio Nathan è un’occasione per ricordare la mamma scomparsa e alla quale la showgirl era particolarmente legata. Elisabetta si mostra sempre in perfetta forma fisica si lascia fotografare inginocchiata accanto all’albero con Nathan che l’abbraccia.