Dopo tre anni intensi e felici, ora Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono in un momento di riflessione. Le parole dell’ex corteggiatrice fanno capire che non è facile.

Stanno insieme da tre anni, hanno superato anche un periodo delicato, ma ora Eleonora Rocchini e Oscar Branzani potrebbero esser sul punto di lasciarsi. La coppia di Uomini e Donne nelle ultime stagioni rappresenta quasi un’eccezione. Infatti l‘ex tronista e la sua compagna, che è stata sua scelta nel dating show, fanno coppia fissa dalla primavera del 2016 sono tra i pochi capaci di resistere. Adesso però qualcosa sembra essere cambiato fra di loro.

Già nel recente passato in effetti Oscar ed Eleonora avevano dovuto superar una crisi. Ma il momento di difficoltà li aveva uniti ancora di più e lei non aveva cambiato idea, visto che da un anno si è trasferita a Napoli per convivere con il fidanzato.

I fans della coppia di Uomini e Donne però hanno notato che negli ultimi tempi i due ragazzi non si mostrano più insieme e non fanno vedere suo social immagini della coppia. Così hanno chiesto direttamente all‘ex corteggiatrice una risposta per capire se i loro sospetti fossero veri oppure soltanto una pausa alla ricerca di un po’ di tranquillità.

In alcune Instagram Stories, la Rocchini ha deciso di affrontare l’argomento anche se per lei non sembra facile parlarne: “Io e Oscar -ha scritto la ragazza – stiamo attraversando un momento non sereno e non facile. Un momento nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi la situazione perché non voglio. Ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a me”.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini chiede di rispettare i suoi silenzi

In questi tre anni in effetti la coppia di U&D ha condiviso i momenti felici con i fans, ma senza mai esagerare. Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono sempre stati molti riservati sulla loro vita privata, comunicando le novità solo quando ne sentivano la necessità. Ecco perché non vederli suo social era una preoccupazione relativa.

L’ex corteggiatrice lo conferma ancora una volta ha confermato la sua riservatezza. Ho chiesto ai fans di lasciarla per ora tranquilla di avere rispetto per la privacy della coppia. Quando sarà il momento giusto, allora lei ne parlerà senza problemi. “E voglio specificare che io non sono una persona che fa vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa. Se faccio una storia non mi metto a fare la vittima”, ha concluso.

Secondo voi è una coppia destinata ancora a durare e questa sarà solo una crisi passeggera?

