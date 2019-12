Dimmi il tuo cognome e ti dirò come ha definito la tua personalità

“La magia del tuo nome”, un libro che ci da la possibilità di imparare di più su noi stessi e di identificare alcune energie sepolte sulla base del calcolo del numero di ereditarietà

Abbiamo la tendenza a pensare che il nostro cognome sia semplicemente una coincidenza. In effetti, non ci è stata data né la facoltà di sceglierlo né quella di modificare questo nome poiché ci è stato attribuito molto prima del nostro arrivo sulla Terra. Tuttavia, il cognome rimane prezioso e costituisce una parte dell’identità di tutti. Quindi contiene un’energia particolare che caratterizza il nostro essere.

Tratto dalle due pseudoscienze di astrologia e numerologia, Rosa María Cifuentes ha scritto un libro intitolato “La magia del tuo nome”. Grazie a questo capolavoro, l’autrice ha permesso a milioni di lettori di imparare di più su se stessi e di identificare alcune energie sepolte sulla base del calcolo del numero di ereditarietà.

Come calcolare il numero di ereditarietà?

In numerologia, questo numero rappresenta alcuni tratti della tua personalità, ereditati dai tuoi genitori. Ogni lettera si riferisce a un numero particolare.

Devi quindi contare la somma delle cifre che compongono il tuo cognome per ottenere il tuo numero di ereditarietà. Tuttavia, questo numero deve essere compreso tra 1 e 9. Quindi, se si contano i numeri e si ottiene un numero a due cifre, è necessario aggiungerli.

cognome esempio:

Il tuo cognome è SMITH:

La somma dei numeri che si riferiscono al nome è: 1 + 4 + 9 + 2 + 8 = 24 (2 + 4) = 6

Interpretazione dei risultati:

Se il tuo numero di ereditarietà è 1:

Sei una persona forte che mostra un carattere orgoglioso e indipendente. Guidato dal sole, ti piace superare te stesso e perseguire i tuoi obiettivi. D’altra parte, sei generoso e cerchi di prenderti cura di coloro che ami. Tuttavia, potresti essere geloso di certe persone, ma di solito riesci a calmare le tue emozioni negative.

Se il tuo numero di ereditarietà è 2:

Molto sensibile, sei sotto l’ombrello dei cicli lunari. Non sei molto consapevole di tutta l’energia che vive in te. Anzi, dubiti costantemente di te stesso e hai difficoltà a prendere decisioni. Devi imparare a fidarti di te stesso e a sfruttare il tuo pieno potenziale.

Se il tuo numero di ereditarietà è 3:

Protetto da Mercurio, sei guidato da un’insaziabile curiosità. In effetti, ti piace sviluppare le tue conoscenze e vivere nuove esperienze su base giornaliera. Comunicativo, hai una facilità relazionale che ti consente di condividere le tue idee e di costruire legami sociali molto rapidamente.

Se il tuo numero di eredità è 4:

Sotto l’occhio di Urano, sei molto organizzato e mostri una logica implacabile. In realtà, hai solidi principi che governano tutta la tua vita. Quando devi prendere decisioni importanti, pensi bene senza essere influenzato dagli altri.

Se il tuo numero di ereditarietà è pari a 5:

Il pianeta Mercurio ti guida ogni giorno. Perspicace, sei in costante evoluzione e continui la tua ricerca del successo. Molto attivo, non sopporti la routine e devi essere in movimento per prosperare completamente.

Se il tuo numero di ereditarietà è pari a 6:

Sotto la forza di Venere, vivi con fascino e passione. Affamato di arte e poesia, sei sensibile e romantico. Tendi a sognare ad occhi aperti e cerchi la bellezza nascosta di ogni essere che incontri. In effetti, sei in testa e hai difficoltà ad assumerti le tue responsabilità quotidianamente.

Se il tuo numero di ereditarietà è 7:

Guidato da Nettuno, sei stabile e riflessivo. Sei rigoroso e sai come mettere in atto mezzi concreti per raggiungere i tuoi obiettivi. Un filo rigido, preferisci stare solo con persone imprevedibili o frivole.

Se il tuo numero di ereditarietà è 8:

Sotto l’occhio di Saturno, sei ambizioso e ti piacciono le sfide. In effetti, hai un debole per l’avventura e l’assunzione di rischi. Inoltre, hai una mentalità aperta e ti piace condividere le tue esperienze con gli altri.

Se il tuo numero di ereditarietà è 9:

Guidato da Marte, sei amorevole e premuroso. Hai molto amore da offrire e hai un’enorme soddisfazione quando aiuti gli altri. Alla ricerca dell’armonia, cerchi di diffondere la gioia e la dolcezza intorno a te.

