Nonostante le emozioni, il nostro trucco deve resistere alle serate, a volte frenetiche. Nascondi efficacemente le tue imperfezioni, concentrati sugli occhi o sul sorriso … Scopri i consigli di bellezza per rimanere i più belli fino a tarda notte. E anche oltre!

Non ti piacerebbe sembrare sfinita prima ancora che iniziano i festeggiamenti vero? Non ti preoccuppare, con i giusti consigli sarai stupenda fino a tarda serata.

Consigli per un trucco per le feste perfetto

Piccoli accorgimenti per un risultato durevole. Prima di pensare al glitter che metterai sul tuo viso, ci sono alcune precauzioni d’uso da prendere. Ricorda sempre di rinfrescare il viso. Tutti i prodotti che ingrassano la pelle dovrebbero essere vietati: ammorbidiscono l’epidermide e impediscono che gli ombretti si fissino.

Ma ovviamente come nella tua routine quotidiana, non bisogna dimenticare di idratare la pelle che ne avrà bisogno per durare fino alle prime ore dell’alba, basterà optare per un idratante leggerissimo che si adatta al tuo tipo di pelle.

Durante le vacanze, la nostra pelle non è immune al sudore. Per attenuare la lucentezza, dalla pelle mista a quella grassa, utilizzare una base levigante prima di applicare il fondotinta. Aiuterà a levigare i pori di grandi dimensioni e le irregolarità.

Quindi applica la solita base e una polvere leggermente dorata su zigomi, sopracciglia, mento e fronte. Ripara tutto applicando un pennello con polvere trasparente per il fissaggio. Non esitate a fare piccoli ritocchi durante la sera. La polvere dorata ridurrà il pallore che enfatizza la fatica.

Consigli per un truccco perfetto durante le feste:

Nascondi le tue imperfezioni

Tendiamo sempre a concentrarci sulle nostre piccole imperfezioni. Questi piccoli difetti che passano inosservati ai tuoi amici posono rapidamente diventare il tuo peggior incubo quando i festeggiamenti sono in pieno svolgimento. Per evitare sorprese indesiderate allo specchio, pianifica in anticipo di camuffare le tue imperfezioni in modo duraturo.

Oltre all’uso di un correttore, la truccatrice Joséphine Bouchereau consiglia di applicare un velo di polvere trasparente, premendolo sulla pelle, specialmente nella zona T. Per mimetizzare al meglio le tue imperfezioni : “Metti l’accento sui tuoi occhi con un effetto carbone prolungato o optando per una linea colorata”, suggerisce la make up artist.

Se hai il le occhiaie, non provare a neutralizzarle con una base verde, rende la carnagione opaca. Basta scegliere una base e un correttore beige neutro o beige dorato, non rosa beige.

Scegli un rosso brillante sulle labbra

“Per le vacanze, opta per un rosso vivo sulla bocca, con una trama satinata o addirittura molto lucida, per creare un lampo di luce sul viso. Questo eclisserà qualsiasi aspetto scialbo”, consiglia Olivier Tissot “Se ti dà luminosità, va bene. Se emergono le tue imperfezioni, salta “, aggiunge Julia Knafo.

Al primo bicchiere di vino il tuo rossetto è già scomparso? Una bocca ben fatta è prima di tutto una bocca ben idratata e levigata. Per ottimizzare la tenuta del rossetto, inizia a disegnare le labbra nude con una matita opaca. L’intero interno delle labbra, non solo il contorno. Si noti che la tenuta dei rossetti varia a seconda del marchio.

Illumina i tuoi occhi

Non esitare ad aggiungere una linea di matita o ombretto vicino alle ciglia: nero, marrone o prugna. Questo densifica la frangia delle ciglia e conferisce carattere al look. Applicare un ombretto perlato sulla palpebra mobile che porta fantasia e molta luce. Sfuma con il dito per una finitura naturale. “I toni dorati, marroni e prugna sono molto lusinghieri. A qualsiasi età, puoi permetterteli”, dice Joséphine Bouchereau.

Forte tendenza del momento: gli ombretti molto appariscenti: qualunque sia il colore (blu, verde …), la carnagione deve essere unificata e il trucco alleggerito sulle labbra (nessun colore forte o molto lucido contrassegnato) per evitare l’effetto “troppo”.

Completa con il mascara e non dimenticare le sopracciglia. Sono essenziali. Se necessario, riempire i fori con una matita e spazzolarli su e fuori.

Per occasioni speciali, usa sempre mascara waterproof. Se i tuoi occhi non sopportano il trucco impermeabile, applica prima uno strato di mascara classico, quindi applica un secondo strato di mascara impermeabile solo sulle punte delle ciglia.

