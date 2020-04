Saper dialogare con il partner è un aspetto molto importante per contare su una coppia che funzioni. Ecco, quindi, alcune dritte per migliorarlo e vivere una maggior connessione.

Quando si decide di stare insieme a qualcuno, si è soliti pensare che la portata dei sentimenti sia quanto basti per far si che le cose vadano al meglio. In realtà, però, l’amore da solo non è sufficiente per tenere in piedi un rapporto. Ciò dipende dalle diversità che contraddistinguono da sempre uomini e donne e dalle tante cose che entrano a far parte di una storia. Tra quotidianità, impegni, momenti difficili e stress, infatti, le possibilità che i due partner si riscoprano improvvisamente distanti sono davvero tante.

Per far si che ciò non avvenga è importante diventare una squadra e lottare insieme per il bene comune che è la solidità della coppia.

Questo significa lavorare a partire delle fondamenta. E cosa c’è di più indispensabile del saper dialogare al meglio? Dopo aver visto come iniziare ad avere un buon dialogo oggi scopriremo quindi come migliorarlo e renderlo sempre più performante e a prova di qualunque crisi.

I passi per migliorare il dialogo con il partner

Avere un buon dialogo di coppia non è importante solo perché indispensabile per salvaguardare il più possibile il rapporto. Quando questo si instaura e diventa sincero e costruttivo, entrambi i partner ne hanno infatti dei benefici. Sapere di avere qualcuno con cui condividere il proprio pezzetto di strada personale è infatti una fonte di sollievo alla quale si uniscono la complicità, l’assenza di inutili tensioni e la voglia di tornare a casa per raccontarsi, sfogarsi e condividere i momenti difficili così come quelli più felici.

Per far si che le cose vadano bene, però, non basta aver instaurato un dialogo di base. Come ogni parte del rapporto di coppia, infatti, si tratta di qualcosa di vivo che va mantenuto tale accrescendolo giorno per giorno. In altre parole, la capacità di dialogo deve essere migliorata di giorno in giorno in modo che non si trasformi in qualcosa di statico ma che si evolva con la coppia, aiutandola al contempo a crescere insieme e uniti. Proviamo quindi a capire quali sono i passi indispensabili per far si che ciò avvenga nel modo più semplice possibile.

Sentirsi liberi di poter dire la propria. Affinché il rapporto sia sempre positivo e non limitato allo stretto indispensabile, è importante che il partner sappia sempre di poter dire ciò che pensa senza dover temere un giudizio severo. La possibilità di confrontarsi e di dire la propria deve essere un punto di forza della coppia che attraverso le parole può così condividere emozioni, paure e problemi. Così facendo non ci saranno cose omesse o taciute per paura di litigare o di sentirsi in qualche modo giudicati e questo con il tempo rende il dialogo qualcosa di positivo ed in grado di crescere insieme al rapporto.

Essere confidenti. Diversi studi sulle coppie dimostrano che quelle che funzionano meglio e che durano più a lungo sono quelle che hanno costruito nel tempo una forma di amicizia. Oltre ad essere partner, quindi, si è prima di tutto amici. Ciò porta ad una fiducia più forte rispetto a quella che lega una comune coppia e che con il tempo porta a potersi confidare praticamente tutto. Farlo è un punto in più per ogni coppia perché da un senso di sicurezza unico e in grado di far sentire i due partner legati da qualcosa di importante. Ovviamente, è indispensabile che la coppia riesca a restare anche tale oltre e che sia sempre in grado di dosare il rapporto di amicizia con quello sentimentale. Entrambi indispensabili per una storia in grado di durare nel tempo.

Saper sempre quando comunicare. Conoscersi è un altro aspetto importante per la coppia. Aspetto che aiuta a mantenere un certo equilibrio. Saper dialogare, infatti, richiede anche la conoscenza ed il rispetto dei tempi e dei ritmi dell’altra persona. Cercare di parlarsi durante un litigio, ad esempio, sarebbe inutile. Così come lo sarebbe avviare un dialogo mentre uno dei due è impegnato in qualcosa di diverso come, ad esempio, il lavoro. Scegliere i momenti giusti in cui dialogare e prendersi del tempo per renderli il più possibile efficaci è quindi una mossa indispensabile per migliorare il dialogo di coppia.

Scegliere le parole giuste. A volte, quando si sta insieme da tanto, si tende a perdere l’abitudine di scegliere le parole per comunicare con il partner. Si pensa che essendo in confidenza non ci sia più bisogno di dirsi le cose in un dato modo e si finisce con l’essere troppo diretti, dimenticando che dall’altra parte c’è pur sempre una persona che ha dei sentimenti e che pertanto dovrebbe ricevere parole gentili e misurate con i propri stati d’animo. Si tratta di piccoli accorgimenti che, tutti insieme, possono fare la differenza.

Non rinfacciarsi mai nulla. Un altro aspetto importante per far si che la capacità di dialogo della coppia migliori nel tempo è quella di non usare mai le parole dette dall’altro come arma quando si litiga. Si tratta di un’azione che finirebbe con il ferire il partner portando ad un senso di tradimento che in futuro spingerebbe a non sentirsi più sicuri anche se le cose stanno andando bene. È quindi importante aver sempre rispetto della persona che ci si trova davanti e mostrarsi al di sopra di modi di fare che possono cambiare in peggio il rapporto.

Cercare di perfezionare la capacità di dialogo è un aspetto importante perché in grado di migliorare il rapporto di coppia rendendolo sempre più solido e in grado di durare alle intemperie della vita. Ciò che conta è non arrendersi ai primi ostacoli ma restare uniti, cercando di procedere secondo il proprio passo, consapevoli che una volta trovato il giusto modo, il rapporto ne uscirà ancor più rinvigorito e più forte di prima.