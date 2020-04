Oggi prepariamo le chips croccanti di patate al forno: buone come al fast food ma con il vantaggio di non dover uscire di casa

Un contorno semplice e croccante, uno stuzzichino da servire nelle vostre feste (anche quelle dei bambini), un finger food molto pratico. Tutto questo sono le chips croccanti di patate al forno, anche molto semplici da preparare in casa.

Appetitose sfoglie di patatine al forno, profumate al limone per dare un tocco in più. Risulteranno croccanti ma più leggere visto che non sono fritte. E questa è una ricetta che va bene anche per vegani e vegetariani. In cinque minuti le vostre chips di patate saranno affettate, pronte da cuocere. Anche per questo è una ricetta che risolve molti problemi.

Come servire le vostre chips croccanti di patate al forno? Intanto conditele con le spezie: il rosmarino certamente ma anche la maggiorana o il timo. Poi potete accompagnarle con le classiche salse da patatine fritte: maionese, ketchup, barbecue, quello che più vi piace.

Allo stesso modo potete preparare delle saporite chips di zucchine o chips di zucca. Diventeranno un accompagnamento perfetto per menù di pesce e carne.

Chips croccanti di patate al forno, la ricetta

Le chips croccanti di patate al forno sono perfette da consumare subito. Ma potete anche prepararle in anticipo e riscaldarla quando serve. Quando alla scelta delle patate, sono preferibili quelle a pasta gialla.

Ingredienti:

6 patate medie

50 g pangrattato

4 cucchiai olio di semi di arachide

mezzo limone succo

rosmarino

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate preriscaldando il forno a 200° gradi. Sbucciate le patate ed affettatele finemente con la mandolina o con un robot da cucina. Quando sono pronte, lasciatele in acqua fredda con del sale grosso per circa 45-50 minuti.

Passato questo tempo, scolate l’acqua e asciugate le patate con un canovaccio da cucina. Mettete le patate in una ciotola e condite con olio, succo di limone, sale, pepe e rosmarino. Girate bene le patate insieme al condimento. Quindi aggiungete tanto pangrattato quanto basta per impanare in maniera uniforme.

Infine mettete le patate in una teglia rivestita con carta da forno evitando che una copra l’altra. Aggiungete anche un filo d’olio in superficie, poi infornate e cuocete a 200° per circa 20 minuti. Sfornate e servite ancora calde.