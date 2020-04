Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente ritorno insieme dopo un periodo di rottura. Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, ha rivelato cosa ha consigliato alla coppia.

Giulia De Lellis e il suo Andrea Damante sono ufficialmente tornati insieme. I due, qualche giorno fa, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma attraverso delle stories su Instagram, facendo letteralmente impazzire i fan di Uomini e Donne.

Il pubblico, però, è curioso di sapere cosa pensa di questo ritorno di fiamma Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico. Il braccio destro di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram, non si è risparmiata e ha risposto alla curiosità dei fan.

Raffaella non ha nascosto ai fan che aveva già immaginavo che tra i due potesse avvenire un ritorno di fiamma, per questo motivo quando l’esperta di tendenze l’aveva contattata per parlarle della sua relazione, lei aveva già compreso tutto.

“Quando mi ha detto che doveva dirmi una cosa importante, ho subito capito” ha spiegato Raffaella Mennoia sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, che hanno ufficializzato il tutto attraverso un video su Instagram. “Le ho detto che sono felice per loro, l’importante è che non continuino a farsi del male” ha spiegato il braccio destro di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia sul ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Mi sono raccomandata”

Non è un mistero, infatti, che Raffaella Mennoia sia rimasta in contatto con Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne. Anche perché le due hanno collaborato anche per altri progetti dopo il Trono Classico, facendo nascere un’amicizia davvero profonda.

Per questo motivo, l’autrice di Maria De Filippi ha fatto a lei e ad Andrea Damante una raccomandazione: di non fare guai con i loro sentimenti.

“Mi sono soltanto raccomandata di fare attenzione” ha spiegato Raffaella, facendo riferimento a ciò che ha detto all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, che di recente ha ricevuto una frecciatina da Andrea Iannone. “Loro possono mettersi insieme e lasciarsi altri milioni di volte, l’importante è che non si facciano male” ha spiegato. “Noi saremo sempre qui a sostenerli e a volerli bene” ha aggiunto.

Raffaella Mennoia è contenta per Andrea Damante e Giulia De Lellis e spera che questo ritorno possa essere definitivo, visto che è la terza volta che la coppia prova a ricostruire i pezzi del loro amore. Anche se, è bene specificare, è il primo ritorno che hanno ufficializzato. Qualcosa vorrà pur dire, no?

I Damellis sono ufficialmente tornati insieme. Anche se lei, di recente, ha rivelato che a causa di questa quarantena forzata sta avendo un po’ di problemi con il lavoro.