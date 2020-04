Giulia De Lellis in crisi lavorativa per il coronavirus? L’influencer racconta tutto e, dopo qualche giorno di assenza sui social, svela la verità ai fans.

Giulia De Lellis torna sui social dopo una breve pausa e confessa di aver attraversato un periodo delicato sul lavoro a causa del lockdown. L’influencer, tuttavia, ha spiegato che, fortunatamente, tutto sta tornando alla normalità.

Giulia De Lellis e la confessione sul lavoro: “Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che le cose si stiano sistemando”

Giulia De Lellis ha deciso di essere totalmente sincera con i fans anche se insieme ad Andrea Damante sta continuando a non parlare del loro, presunto ritorno di fiamma probabilmente per tre motivi. L’influencer che nelle scorse ore si è presa una piccola pausa dai social, è tornata su Instagram spiegando ai fans il motivo della sua scelta.

“Eccomi qua, intanto ciao a tutti, spero voi stiate bene, spero che la vostra quarantena stia continuando ad andare nel migliore dei modi. Io mi sono presa un piccolo momento per starmene per i fatti miei, per rimanere un po’ distante dai social e devo dire che fa sempre bene e anzi ve lo consiglio. Ogni tanto ci sta”, ha raccontato la De Lellis che è diventata protagonista di un video poi cancellato da Andrea Damante.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, ha parlato anche di lavoro spiegando di aver attraversaro un periodo un po’ delicato.

“Nel frattempo sono andata avanti con tutti i miei progetti lavorativi, mi sono fatta un sacco di piani, ho organizzato tutto il lavoro che per un attimo si stava interrompendo, ma che per fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che le cose si stiano sistemando”, ha concluso Giulia che sta trascorrendo la quarantena insieme ad Andrea Damante.