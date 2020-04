La Casa di Carta è uno degli show più redditizi di Netflix, ma quanto guadagnano singolarmente gli attori del cast ad ogni episodio girato? Il portale Money ha svelato tutti i cachet del cast

La Casa di Carta è il telefilm spagnolo, prodotto e distribuito dal colosso Netflix, che sta letteralmente facendo impazzire il pubblico italiano.

Di recente, infatti, è stata pubblicata online la quarta stagione del telefilm, che in breve tempo è riuscita a collezionare numerosi consensi. Inutile negare, quindi, che il telefilm porti non pochi rientri all’azienda, facendo alzare così anche il livello di popolarità del cast.

Gli attori, infatti, sono diventati delle vere e proprie star in tutto il mondo e sorge spontanea una domanda: quanto guadagnano gli attori de La Casa De Papel?

Il portale Money ha soddisfatto la curiosità dei fan di tutto il mondo, pubblicando quelli che sembrerebbero essere i cachet che guadagnano gli attori per ogni singola puntata girata. Ovviamente non tutti percepiscono la stessa cifra, il compenso, come di base nel mondo dello spettacolo, va in base alla popolarità dell’attore.

Ecco quanto guadagnano gli attori della Casa di Carta, di recente tra l’altro è stato annunciato quando arriverà la nuova stagione. Quelli che guadagnano di più, manco a dirlo, sono gli interpreti di: Lisbona, Tokyo, Berlino e il Professore. Per ogni singolo episodio, si intascano la bellezza di 63 mila euro.

Tutti i cachet del cast de La Casa di Carta: ecco quanto guadagnano per un episodio

Non vi preoccupare, le cifre da capogiro non finiscono di certo qui per i cachet degli attori della Casa di Carta. Quelli che vi abbiamo appena citato, sono gli attori che guadagno di più, ma anche gli altri non sono da meno.

Helsinki si piazza al secondo posto, guadagnando ben 55 mila euro ad episodio. Seguito subito dopo da Denver, Nairobi, Rio, Palermo che si portano a casa ben 50 mila ad ogni puntata de La Casa De Papel di Netflix.

Subito dopo troviamo Stoccolma, che guadagna ben 45 mila euro ad episodio. Cifre da capogiro che sembrano ricordare i cachet degli ospiti di Barbara d’Urso in Italia, ma proseguiamo con la nostra classifica.

Mosca, Arturo e Angel, invece, guadagnano 36 mila euro a puntata. Parker, invece, 27 mila e all’ultimo posto si piazza Colmenar con “solo” 23 mila euro. Ecco svelato quanto guadagnano gli attori de La Casa di Carta.