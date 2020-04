GF Vip | Paolo Ciavarro, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato un retroscena riguardante suo padre, l’attore Massimo Ciavarro. L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha commentato anche quest’edizione del reality show all’insegna del coronavirus

Paolo Ciavarro è colui che non solo è riuscito a classificarsi secondo al GF Vip, ma che è anche riuscito a conquistare il cuore del pubblico da casa. In maniera, forse, un po’ inaspettata visto il suo carattere timido e riservato.

Il giovane conduttore di Forum, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato un retroscena su suo padre Massimo Ciavarro, spiazzando tutti i telespettatori che non si immaginavano di certo che il concorrente di Alfonso Signorini avesse mai potuto provare una cosa del genere.

Paolo, che di recente è stato criticato da Ivan Gonzalez, nel corso di questi anni, ha sempre avuto paura di non avere ottenuto la stima e l’orgoglio di suo padre. Il compagno di Clizia, infatti, ha rivelato di avere paura di non essere riuscito a ripagare tutto l’impegnato che Massimo ci ha messo per permettergli di crescere nel migliore dei modi.

“In soli tre mesi nella casa sono riuscito a sciogliere nodi che mi portavo indietro da anni” ha ammesso il giovane Ciavarro. “Ho sempre avuto paura di non riuscire a ripagare tutto quello che mio padre aveva fatto per me” ha proseguito. “Mi faceva male, invece mi ha detto di essere orgoglioso di me e di ciò che faccio” ha spiegato. “Non potevo avere soddisfazione migliore” ha concluso.

Paolo Ciavarro aveva paura di deludere papà Massimo, invece è riuscito a renderlo ancora più orgoglioso di lui.

Paolo Ciavarro commenta Alfonso Signorini al GF Vip e svela cosa farà dopo la quarantena

Paolo Ciavarro, tra una confessione e l’altra, ci ha tenuto anche ad elogiare l’atteggiamento assunto da Alfonso Signorini durante la conduzione del GF Vip nel mezzo di una pandemia dovuta al coronavirus.

Il giovane conduttore di Forum ha sottolineato quanto sia stato importante, durante il corso di queste settimane, il confronto con il direttore di Chi che con la sua empatia è riuscito a tranquillizzarli e a fargli capire quanto importante fosse per il pubblico continuare con il programma.

“Ha avuto un compito difficile, ma è stato molto bravo” ha confidato Paolo Ciavarro su Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, che ha rivelato anche un curioso retroscena sulla finale. “E’ molto empatico, ma soprattutto umano, noi sapevamo bene di poter fare affidamento su di lui” ha spiegato.

“Ci ha aiutato l’importanza che aveva portare avanti il programma. Il pubblico aveva bisogno di distrarsi per qualche ora” ha concluso.

Oltre a commentare l’egregio lavoro di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro ha rivelato cosa farà dopo la quarantena.

Il giovane conduttore di Forum, ovviamente, correrà tra le braccia della sua Clizia. Soltanto così i due potranno avere modo di scoprire se la loro relazione avrà modo di proseguire anche nella vita reale e non solo nella casa più spiata d’Italia.

L’esperienza al GF Vip ha fatto bene a Paolo Ciavarro, anche se è stato criticato da Sossio Aruta, in quanto è riuscito non solo a raccontarsi al pubblico del piccolo schermo come non mai prima d’ora, ma è stato in grado, come rivelato da lui stesso, di sciogliere numerosi nodi che da tempo si portava alle spalle.