Adriana Volpe, durante la diretta Instagram con il settimanale Chi, svela il vero motivo dell’abbandono di Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip 2020.

Adriana Volpe svela il vero motivo che ha spinto Andrea Montovoli ad abbandonare volontoriamente la casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante una diretta Instagram con la pagina del settimanale Chi, la Volpe che con Montovoli aveva un rapporto speciale all’interno della Casa, ha raccontato il vero motivo della scelta dell’attore.

Adriana Volpe e l’abbandono di Andrea Montovoli: “lui per me era importante”

Adriana Volpe, durante la diretta Instagram con Chi, ha confessato di aver provato a far cambiare idea ad Andrea Montovoli. Quest’ultimo ha abbandonato volontoriamente la casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo essere riuscito a parlare della sua esperienza in carcere.

“C’è stato un momento dove io ho fatto di tutto per cercare di convincerlo a non lasciare la Casa. Eravamo seduti vicino al tavolo da pranzo e ad un certo punto mi disse ‘Adriana io ho bisogno di uscire perché non so più che tipo di reazioni potrei avere all’interno della Casa. Ho fatto un percorso immenso qua dentro, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Se resto dentro la Casa potrei avere reazioni di cui poi mi pentirei, potrei non so, spaccare una cosa’”, ha spieato la Volpe che ha anche parlato di Giancarlo Magalli.

Adriana, poi, svela di aver tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea fino a quando ha capito di dover accettare la sua decisione.

“A quel punto ho preso un piatto e l’ho lanciato per terra e si è rotto in mille pezzi, gli ho detto ‘Sì è rotto, hai visto? Che è successo? Niente! Al massimo te lo decurtano da cachet, ti prego rimani!’. Ma lui mi disse ‘E’ una visione egoistica che tu hai’, ed era vero. Lui per me era importante”, ha concluso la Volpe.