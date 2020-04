Paolo Ciavarro | Ivan Gonzalez, dopo la fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha elogiato Paola Di Benedetto e stroncato la storia del secondo classificato con Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro si è classificato secondo durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane conduttore di Forum, forse in maniera un po’ inaspettata visto il suo carattere introverso, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo. Anche per la sua storia con Clizia Incorvaia, che tanto ha fatto sognare i telespettatori.

Qualcuno, però, non sembra credere nel loro amore e li accusa di aver inscenato il tutto soltanto per avere una maggiore visibilità. Chi è stato? Ivan Gonzalez, che ha abbandonato la casa a poche settimane dall’inizio di quest’avventura per volere dei telespettatori.

“Sono contento che abbia vinto Paola” ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne sulla vincitrice del Grande Fratello Vip, che recentemente è stata attaccata dalla sua ex agente. “Lei non ha dovuto crearsi una finta storia d’amore per fare spettacolo”

Ivan Gonzalez ha attaccato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, accusandoli di aver inscenato il loro sentimento solo per fare tv.

Ivan Gonzalez non sembra credere alla storia d’amore nata tra Paolo Ciavarro e Clizia, anche se i due hanno confermato che la loro relazione continua anche dopo la fine di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, sembra invece apprezzare il percorso fatta da Paola Di Benedetto nel corso di questi mesi, giudicandolo vero e sincero.

“Il percorso di Paola mi è piaciuto molto” ha spiegato Ivan Gonzalez lanciando l’ennesima frecciatina a Paolo Ciavarro dopo il GF Vip, che di recente ha ricevuto un messaggio da Tina Cipollari. “E’ stato pulito e lei si è messa in gioco senza essere falsa” ha proseguito. “E’ sempre stata se stessa dall’inizio alla fine di questa avventura televisiva” ha concluso il modello.

Il pubblico però non sembra credere nella buona fede di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip. In quanto ricorda bene che durante la sua, breve, permanenza nella casa più spiata d’Italia ha più volte provato ad approcciarsi a Clizia, senza avere successo.

L’ex di Sarcina, in più di un’occasione, come confermato anche da Sonia Pattarino, ha rivelato di trovare l’atteggiamento del bel modello un po’ forzato. Quasi come se volesse crearsi una storia d’amore a tutti i costi sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Che sia la solita storia della volpe che non arriva all’uva?

Incuranti delle critiche ricevute, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip continuano a viversi, seppur a distanza a causa della quarantena, la loro storia d’amore. Il giovane conduttore di Forum, oltre alla sua amata, sta iniziando a pensare anche al suo futuro.