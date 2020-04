Tina Cipollari ha scritto a Paolo Ciavarro dopo la finale al Grande Fratello Vip di ieri sera

Tina Cipollari, dopo la finale andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a lasciare il suo personale messaggio a Paolo Ciavarro, che ieri si è classificato secondo durante il corso di questa nuova avventura televisiva.

Il messaggio inizialmente ha un po’ stupito il pubblico del piccolo schermo, in quanto non sospettava minimamente che tra i due ci fosse un qualche rapporto di amicizia, ma il pubblico ha dimenticato che Paolo ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi che viene girato negli stessi studi di Uomini e Donne.

“Paolo volevo farti i miei complimenti” ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. “Sei stato fantastico!” ha concluso.

Tina Cipollari ha scritto a Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip, per essere seguita subito dopo da tutto il cast di Amici 19.

Paolo Ciavarro al GF Vip | I messaggi di Tina Cipollari e il cast di Amici 19

Paolo Ciavarro, che di recente era rimasto deluso da alcuni commenti dei concorrenti del GF Vip, è stato sommerso dall’amore e dall’effetto non solo del pubblico del piccolo schermo, ma anche da tanti suoi colleghi.

Dopo il messaggio di Tina Cipollari, il giovane conduttore si è ritrovato i complimenti di tutto il cast di Amici 19.

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi, hanno fatto i loro complimenti per l’educazione con cui Paolo ha affrontato quest’avventura al Grande Fratello Vip, visto che è stato l’unico concorrente a non aver mai discusso con nessuno, ma sempre pronto a trovare un punto di incontro per poter chiarire ogni incomprensione.

“Sei stato grande Fratè” gli ha scritto Marcello Sacchetta di Amici. “Paolo, ci sei mancato” ha commentato Francesca Tocca.

Paolo Ciavarro dopo il GF Vip, che è stato elogiato anche dalla sua compagna Clizia Incorvaia, ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche dai suoi colleghi di Forum.

Visualizza questo post su Instagram CHE SERATA 💥 BUONGIORNOOOO #moodoftheday #dayafter Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:32 PDT

Quest’esperienza per il giovane conduttore si è conclusa nel migliore dei modi.