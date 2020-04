Verissimo | Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno inviato due video messaggi a Silvia Toffanin, facendo scatenare i fan della rete

Giulia De Lellis e il suo fidanzato Andrea Damante sono stati due degli ospiti di questa puntata, seppur attraverso dei video messaggi, di Verissimo.

La coppia, che è da poco ritornata insieme, non ha ancora ufficializzato il suo ritorno. Anche se sono stati beccati insieme dal settimanale Chi e in più di un’occasione hanno commentato quegli scatti, senza però mostrarsi mai insieme sui social. Tant’è che hanno scelto di inviare due video messaggi separati, seppur girati nella stessa terrazza, per parlare della loro quarantena al pubblico di canale 5.

Giulia e Andrea, tra l’altro di recente lui ha confermato il ritorno di fiamma in una diretta Instagram con Pio e Amedeo, hanno consigliato ai loro fan di rimanere a casa, in modo tale da evitare il contagio da coronavirus e hanno raccontato dei loro giorni di quarantena.

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Verissimo hanno parlato dei loro giorni di quarantena, lasciando qualche indizio sulla loro vita di coppia che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Verissimo | Giulia De Lellis e Andrea Damante raccontano la loro quarantena

Giulia De Lellis ha confermato ai suoi fan che, seppur in quarantena, non ha mai smesso di lavorare i suoi progetti e di utilizzare pochissimo i social, se non per lavoro, in quanto vuole cogliere il meglio da quest’esperienza e fare una sorta di detox dai social.

“Sto approfittando di questo tempo libero per dedicarmi a quegli affetti che avevo un po’ trascurato” ha esordito la fidanzata di Andrea Damante a Verissimo.

La frase di Giulia, che recentemente ha ricevuto una frecciata da Andrea Iannone, ha letteralmente scatenato la gioia dei fan di Verissimo, convinti che la bella esperta di tendenze si riferisse al suo rapporto con Andrea Damante, ma anche quest’ultimo non è stato da meno. Il suo commento sulla quarantena ha fatto impazzire di gioia il pubblico del piccolo schermo.

“Io non sono abituato a stare a casa tutto il giorno” ha spiegato il dj. “Ma dopo di tutto non posso lamentarmi, sono in buona compagnia” ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne, confermando ancora una volta della felicità di essersi ritrovato con la sua dolce metà.

La coppia, che ha scelto di fare due video messaggio divisi e non un unico insieme, si è ripresa nello stesso terrazzo. Precisamente quello della casa dei genitori di Giulia, che si trova a Pomezia. Altro indizio che ha confermato, ancora una volta, che i due si trovano sotto lo stesso tetto più felici che mai di essersi finalmente ritrovati.

Visualizza questo post su Instagram Spring/Summer 2020✨ #quarantinepillowchallenge Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Apr 2020 alle ore 9:48 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante, il loro ritorno tra l’altro è stato commentato anche da Ignazio e Cecilia, probabilmente decideranno di mostrarsi insieme pubblicamente dopo la fine della quarantena per fare il grande annuncio.