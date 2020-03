Verissimo | Belen Rodriguez confessa: “Faticavo a svegliarmi il mattino”

Verissimo | Belen Rodriguez ha raccontato a Silvia Toffanin di un periodo difficile della sua vita e del ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata negli studi di Verissimo per parlare di un periodo particolarmente difficile della sua vita. Periodo da cui fortunatamente è riuscita ad uscire, ma di cui soltanto ora la showgirl argentina ha trovato la forza e il coraggio di parlarne, scegliendo il salotto televisivo di Silvia Toffanin.

“E’ stato un periodo davvero difficile per me, è durato tre anni” ha confidato la conduttrice di Tu sì que vales. “Era un periodo difficile, dove non ero soddisfatta di me stessa, mi ero totalmente smarrita” ha proseguito. “Per questo sono stata molto accomodante nella mia sfera lavorativa” ha raccontato emozionata la moglie di Stefano De Martino. “Ero davvero triste, faticavo anche ad alzarmi la mattina”.

Belen Rodriguez a Verissimo si è raccontata come mai prima d’ora, mostrando al pubblico di canale 5 un volto inedito di sé, più fragile e vulnerabile che aveva scelto, forse in maniera inconsapevole, di proteggere.

Verissimo | Belen e Stefano De Martino nozze bis? Lei fa chiarezza

Belen Rodriguez, che recentemente ha smentito di essere di nuovo incinta, ha anche fatto chiarezza sulle nozze bis con il ballerino, e conduttore di Made In Sud, Stefano De Martino.

La conduttrice di Tu sì que vales ha smentito le voci sul matrimonio, ammettendo che lei e Stefano ne hanno parlato e, almeno per il momento, nella loro vita sono presenti altre priorità, ma non esclude che in futuro le nozze possano ripetersi.

“Ammetto che all’inizio ne abbiamo anche parlato” ha ammesso Belen Rodriguez sulle nozze bis con Stefano De Martino. “Ma non ci sarà nessun matrimonio, semmai dovessimo farlo questa volta sarà completamente differente rispetto al primo” ha chiarito l’ospite di Silvia Toffanin. “Soltanto con pochi intimi. Con gli amici, quelli veri però” ha concluso. Le nozze della showgirl, infatti, fecero parecchio discutere il pubblico del piccolo schermo e non solo. Storico è il battibecco con Barbara d’Urso, nato proprio in occasione delle lussuose nozze.

Quella di Belen si preannuncia essere un’intervista davvero toccante, ma non si può dire di meno nemmeno del momento dedicato a Filippo Magnini, che ha raccontato a Silvia Toffanin della fine del suo incubo. Ricordiamo, infatti, che lo sportivo fu accusato di doping.

Le anticipazioni di Verissimo del 7 marzo promettono una puntata assolutamente da non perdere. Ricca di ospiti, emozioni e tanto sano gossip.