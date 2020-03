Miele, olio d’oliva, limone e banane: ecco gli ingredienti per ricette di bellezza facili ed economiche da provare a casa…

Per prenderci cura della nostra pelle molte di noi sono disposte a spendere vere e proprie fortune in maschere di bellezza che promettono una pelle liscia, giovane e fresca. Ai tempi delle nostre nonne non esistevano tutti i rimedi che ci sono in commercio oggi. Si usavano pochi ingredienti, spesso presi dalla dispensa della cucina, eppure erano molto più efficaci di molti cosmetici che ci sono adesso sul mercato. Miele, limone ed olio d’oliva ce l’abbiamo tutti in casa, anche adesso che siamo reclusi per il Coronavirus. Quale occasione migliore allora per provare? Rimarrete stupiti perché la verità è che si possono preparare dei prodotti di bellezza veramente funzionali ed economici, il ché non guasta mai…

Bellezza in casa con i rimedi della nonna

Per ridurre i punti neri del naso e del mento dovete tirare fuori dalla dispensa miele e limone. Dovete mescolare due cucchiai di miele amalgamandoli con il limone, quanto basta. Il composto va applicato sul viso e va lasciato agire per circa 20 minuti, poi si può procedere al risciacquo con acqua tiepida. I pori risulteranno subito meno dilatati e la pelle più luminosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Igienizzante: 5 modi per riparare la pelle dopo l’uso

Il miele ha tantissime proprietà idratanti ed emollienti che fanno bene alla pelle. Svolge anche un’azione antisettica per le pelli più grasse. Proprio per la sua proprietà emolliente può essere utilizzato per preparare uno scrub insieme allo zucchero che svolge un’azione esfoliante. Mescolate due cucchiai di miele e due di zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Spalmatelo sul viso facendo massaggi circolari e poi togliete tutto sempre con acqua tiepida. Lo zucchero rimuoverà “lo sporco” ed il miele lascerà la vostra pelle morbidissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dalla Corea arrivano tutti i consigli per una pelle sana e luminosa

Per ottenere una maschera di bellezza bisogna invece unire il miele con l’olio d’oliva. Bisogna mescolare tre cucchiai di olio di oliva al miele, applicare il prodotto sul viso e lasciarlo agire per 30 minuti. Questa maschera è molto nutriente, adatta quindi per pelli più secche. Anche le banane sono un ottimo elisir di bellezza, ideali per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Anche in questo caso si può preparare una maschera tagliando a fette la banana e aggiungendo del miele, quanto basta per ottenere una sorta di pappa cremosa. Si passa il tutto sul viso e si lascia agire per 20 minuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle perfetta | il segreto è lo struccante giusto

Mi raccomando, prendete nota e provate a casa queste ricette di bellezza casalinghe. La vostra pelle ed il vostro portafoglio vi ringrazieranno!