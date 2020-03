Mascherine fai da te con i tappetini igienici | Video

Come realizzare in pochi minuti mascherine fai da te utilizzando i tappetini igienici per gli animali: il video dimostrativo.

Le mascherine protettive, a causa dell’emergenza coronavirus, continuano ad essere introvabili. Se, tuttavia, avete bisogno d’indossarne una, ci sono diversi tutorial che potrebbero aiutarvi a realizzarne una a casa. Tra le tante idee, c’è anche quella di una dipendente dell’Asp di Siracusa e pubblicata dai portali Younipa e Blog Sicilia che non trovando mascherine in vendita, ha deciso di realizzarle con i tappetini igienici per cani realizzando poi un tutorial che sta facendo il giro del web.

Come realizzare le mascherine fai da te con i tappetini igienici per cani

Per realizzare delle mascherine protettive casalinghe servono:

tappetini igienici

spillatrice

elastici

La prima cosa da fare è tagliare il tappetino igienico in quattro parti. Si prende, poi, uno dei quattro pezzi, piegandolo su se stesso con la parte filtrata verso l’interno. Si pinzano le due parti. All’angolo si posizionano gli elastici dando la forma del padiglione auricolare. Poche mosse per realizzare una mascherina che, tuttavia, non serve a proteggervi dal coronavirus.

Tuttavia, se avete necessità di indossare una mascherina, il tutorial per realizzarla a casa, in poche mosse e spendendo davvero poco potrebbe esservi utile.

In ogni caso, in piena emergenza coronavirus per la quale sarebbero in programma ulteriori misure per contenere il numero dei contagiati che, in base al bollettino della Protezione Civile del 21 marzo 2020 è di 53.578 di cui 6.072 guariti e 4.825 in attesa della conferma dell’Istituto Superiore della Sanità, se volete più informazioni sull’uso delle mascherine chirurgiche e sulla necessità d’indossarle, cliccate qui per sapere tutto e non lasciarvi cogliere impreparati.