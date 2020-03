La beauty routine in quarantena con ricette casalinghe fai da te

In momento in cui siamo costretti per il Coronavirus a rimanere a casa possiamo riprendere l’abitudine di coccolare la nostra bellezza magari utilizzando i prodotti della nonna creando ricette casalinghe ma efficaci…

In un periodo di quarantena come questo la domanda che tutti ci facciamo è sempre la stessa: “come passo il tempo a casa?” C’è chi legge un libro, chi sperimenta nuove ricette in cucina, chi fa scorpacciate di film. Però un modo utile e “bello” è riprendere in mano la propria beauty routine. Diciamolo pure, presi dai troppi impegni quotidiani ed anche dalla pigrizia perché magari siamo stanchi, troviamo mille pretesti per non prenderci cura di noi stessi e tante volte ci dimentichiamo perfino di idratare la pelle…Ora non abbiamo più scusanti.

Chiusi in casa possiamo coccolarci e magari fare nuove beauty ricette utilizzando i prodotti che abbiamo nella nostra dispensa in cucina. Olio, miele, camomilla, mela e cetriolo: con pochi alimenti si possono preparare maschere per il viso e detergenti per un benessere tutto casalingo.

Ecco i trattamenti di bellezza fai da te

Per chi ha la pelle grassa un sistema di detersione si può realizzare con l’infuso di camomilla, lo stesso che beviamo prima di andare a dormire. Si prende un dischetto di cotone imbevuto e lo si passa su zigomi, mento e fronte. Funziona come una sorta di acqua micellare per la pulizia. Per chi vuole fare una maschera può usare mezzo vasetto di yogurt bianco e un cetriolo frullato o centrifugato. Il tempo di posa è un’ora. Il cetriolo contiene vitamine del gruppo B e il manganese ha invece attività antiinfiammatoria. Una maschera fai da te ottima per chi ha una cute normale si può ottenere mescolando un cucchiaio di l’olio d’oliva e torlo d’uovo. Al miscuglio si può aggiungere un olio essenziale a scelta per profumare il preparato, ma si può fare anche senza. Il tempo di posa è 30 minuti, ma volendo si può tenere anche più a lungo. Grazie all’albumina la pelle sarà senz’altro più luminosa e meno stressata. Anche l’olio di argan è un alleato prezioso per la pelle. Una perfetta maschera anti-age si può preparare invece con olio di arachidi (in alternativa va bene anche quello d’oliva) e un cucchiaio di purea di mela con l’aggiunta, se si vuole, di un pizzico di curcuma. Il tempo di posa è 20 minuti circa. Poi si lava via tutto con l’acqua che non deve mai essere calda, ma tiepida. Vi abbiamo svelato 8 strategie per combattere i segni del tempo…

Per idratare invece le labbra si può preparare un balsamo con un cucchiaio di miele e tre gocce di olio di mandorle dolci. Il delicato composto va massaggiato sulla bocca e va tenuto in posa per 30 minuti, ripetendo la gestualità anche due o tre volte al giorno.

Chi ha le mani rovinate dall’uso di amuchina e altri disinfettanti deve applicare spesso la crema mani. In assenza va bene anche l’olio d’oliva arricchito da qualche goccia di limone.

di Maria Lucia Panucci