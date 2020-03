L’olio di Elicriso rappresenta un rimedio naturale d’eccellenza per la pelle, un ottimo ‘pronto soccorso’ per la pelle allergica, colpita da dermatiti e che ha bisogno di essere lenita.

L’olio di Elicriso rappresenta un rimedio naturale unico, capace di fungere come un antistaminico naturale per la pelle allergica, un ottimo lenitivo e decongestionante per esempio da portare sempre con se durante le vacanze estive. Perfetto per curare la pelle quando si esagera con il sole e si ha una risposta immunitaria molto importante come la dermatite solare.

Scopriamo tutte le proprietà e gli utilizzi di questo olio vegetale prezioso per la salute e la bellezza della pelle.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Olio di argan | un elisir di bellezza per la pelle

Olio di Elicriso | tutte le proprietà e come utilizzarlo per la pelle

L‘olio di Elicriso è poco conosciuto ma si trova facilmente nelle erboristerie e anche presso le farmacie, è un rimedio naturale che non dovrebbe mai mancare, soprattutto se si ha una pelle sensibile, allergica e tendente alle dermatiti. Ottimo come rigenerante dei tessuti è un prodotto che può essere utilizzato ogni giorno per la bellezza della pelle del viso e del corpo.

In caso di dermatiti l’olio di Elicriso funziona come un potente anti congestionante, così come nel caso di eritemi solari e altre patologie cutanee di origine allergica, herpes, eczemi e anche psoriasi.

Ottimo anche per massaggiare la pelle in caso di dolori reumatici poiché agisce come un antinfiammatorio. Ottimo anche nel caso di dermatite da pannolino nei bambini poiché risulta essere molto delicato sulla pelle. Un olio vegetale prezioso e ricco di proprietà benefiche anche per la bellezza della nostra pelle. Applicato sul viso o aggiunto alle creme utilizzate ogni giorno, leviga la pelle, soprattutto quella colpita da acne e cicatrici. Ottimo per rendere la pelle elastica e assottigliare macchie e primi segni del tempo.

Un’applicazione perfetta dell’olio di Elicriso come di tutti gli oli vegetali è quello sulla pelle umida poiché le particelle dell’olio verranno veicolate dall’acqua e penetreranno a fondo nell’epidermide regalandole tutti i principi attivi.

Per il viso, un eccezionale trattamento di bellezza da applicare alla sera, sarà quello di vaporizzare la pelle con un idrolato di rosa mosqueta e applicare subito dopo l’olio di Elicriso. Massaggiare fino a completo assorbimento. La pelle al mattino risulterà essere liscia, vellutata, luminosa ed idratata.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come combattere le rughe con soluzioni semplici e naturali