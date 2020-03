Sarebbero da evitare secondo il sistema sanitario francese tutti i medicinale che contengono ibuprofene e cortisone poiché potrebbero portare ad un peggioramento del virus contratto. A parlare è stato il Ministro della Salute francese Olivier Ve’ran. Gli anti-infiammatori peggiorano il Coronavirus, lo dice la Francia.

Dalla Francia parte l’esortazione a non prendere medicinali anti-infiammatori. Tra questi ci sono ovviamente ibuprofene e cortisone. Questa tipologia di farmaci pare possa aggravare lo stato del Coronavirus. In Francia dicono no agli anti-infiammatori, peggiorano il Coronavirus.

La Francia prende posizione e sostiene ciò

Ormai la maggior parte dei paesi stanno adottando drastici provvedimenti per contrastare l’emergenza virus che non si appresta a cessare. Dall’Olanda, su conferma della virologa italiana Gismondo pare si sia scoperto un anticorpo che riuscirebbe a contrastare il virus.

In merito alla questione farmaci la Francia si trova dall’altra parte in contrasto sull’assunzione di anti-infiammatori spesso somministrati. Secondo l’avvertimento del Ministro della Salute francese potrebbe portare ad uno stato di aggravamento dell’infezione. Lo stesso, scrive un post sul social Twitter esponendo la sua tesi a riguardo scrivendo

L’assunzione di farmaci antinfiammatori (ibuprofene, cortisone, …) potrebbe essere un fattore nel peggiorare l’infezione. Se hai la febbre, prendi il paracetamolo. Se stai già assumendo farmaci antinfiammatori o in dubbio, chiedi consiglio al medico

Tutti i sintomi che provoca questo virus infatti, possono portare le persone infette ad assumere farmaci anti-infiammatori. In realtà è come se l’anti-infiammatorio di per sé mascheri il problema, quindi il fatto di aver contratto il Coronavirus e non una semplice influenza.

Il rischio è quello di rendere poco chiara l’infezione contratta o addirittura inesistente. Quella della Francia non è una notizia fresca poiché il paese aveva già messo in guardia sull’accaduto lo scorso aprile.