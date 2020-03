Coronavirus | Matrimonio Magnini-Palmas rinviato per l’emergenza

L’emergenza Coronavirus insidia anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia è stata costretta a rinviare le nozze a causa delle misure stringenti di isolamento vigenti, al momento, nel nostro Paese.

Il Coronavirus sospende anche i matrimoni. Non solo sport, intrattenimento ed economia, il COVID-19 mette un freno anche alle funzioni ecclesiastiche: compresi i matrimoni, le misure di sicurezza e prevenzione sono stringenti e per un eterno sì non basta certamente una semplice – e obbligatoria – autocertificazione.

Tutto deve rimandarsi a data da destinarsi. Questo vuol dire fare i conti, per chi aveva scelto di convolare a nozze in questo periodo, con dispiacere e senso di responsabilità. Oltre che dover gestire, senza esitazione, tutta la programmazione dell’evento che non sarà annullata ma solo posticipata. Se con la chiesa è più facile, basta avvisare il prete e i testimoni, con il rinfresco e l’after party c’è qualche difficoltà in più: è necessario avvisare gli invitati e gli addetti ai lavori – sala, ristorante e bar – che momentaneamente non se ne fa più niente. La chiusura degli esercizi commerciali ha agevolato questa parte della procedura obbligatoria in cui si sono trovati – per forza di cose – anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Emergenza Covid-19, matrimonio Magnini-Palmas rinviato

L’emergenza Coronavirus stravolge, quindi, anche la vita dei vip: il nuotatore e l’ex velina avrebbero dovuto convolare a nozze per la fine di marzo (come annunciato in tempi non sospetti nel corso di una puntata di Verissimo), ma l’auto-quarantena indotta dal Governo Conte per limitare il contagio e la propagazione del COVID-19 con un decreto legge ha sospeso ogni iniziativa.

Poco male per la coppia che, comunque, persino in questa situazione paradossale, mostra complicità e attaccamento reciproco: i due hanno comunicato il rinvio delle nozze con una foto in cui abbracciati stringono un cartellone con le parole #noirestiamoacasa, proprio per invitare i reciproci followers a non uscire dalle proprie abitazioni – come impone l’ultimo decreto legge del Governo – se non per motivi di salute o estrema necessità.

Inoltre, la coppia ha potuto raccontarsi ulteriormente di recente, nel corso di una recente puntata del serale di Amici. Contesto in cui Filippo Magnini è tornato a parlare delle accuse di doping (dalle quali è stato prosciolto) che l’hanno coinvolto negli ultimi tempi: “Con lei, Giorgia, mi sono aperto totalmente: conosce ogni ferita di questo mio percorso. Raramente ho dormito, ci sono stati un sacco di pianti e dolore. Voglio consigliarvi di tenervi strette le persone come lei, perché ci saranno sempre”, ha dichiarato il campione di nuoto. Le nozze con la Palmas, dunque, vista l’intensità del sentimento e la solidità dell’unione, sembrano essere soltanto una formalità che si compierà appena sarà possibile.

