Gossip | Giorgia Palmas, quanto amore in cucina: la foto con le polpette incanta i fan

Giorgia Palmas si prepara al matrimonio con Filippo Magnini che dovrebbe essere a fine marzo. Nel frattempo l’ex velina si dedica alla cucina: su Instagram posta il suo piatto forte, le polpette.

Giorgia Palmas, modella e showgirl, è legata ormai a Filippo Magnini, campione di nuoto. I due procedono a vele spiegate verso il matrimonio: i preparativi delle nozze fervono, la data ufficiale non è stata ancora svelata ma la confessione di Magno: “Sicuramente me la sposo, il matrimonio è un passo importante, trovando la persona giusta lo farò”, e poi l’ulteriore sottolineatura a Verissimo qualche tempo fa, lascia presagire che il lieto evento sia comunque a fine marzo.

Già c’è l’intesa, peraltro, con una testimone: Elena Barolo accompagnerà all’altare Giorgia Palmas. Le due si conoscono da moltissimo tempo: sono amiche sin dai tempi in cui erano veline al bancone di Striscia la Notizia, dal 2002 al 2004, parecchi anni distinti da un legame indissolubile. Suggellato, nel 2020, dalla condivisione di questo lieto evento: non è comunque la sola coppia di ex veline ad aver mantenuto ottimi rapporti di amicizia, chiedere ad Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Giorgia Palmas: prove di matrimonio con Filippo Magnini, coccole in cucina

La Palmas e la Barolo sono intente a pensare ai primi preparativi delle nozze: “Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare!!!”, aveva scritto Elena qualche tempo fa su Instagram, proprio Giorgia successivamente le aveva fatto eco sempre a mezzo social: “Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze”.

Fra un’anticipazione e l’altra, attese e novità, la Palmas vive la propria quotidianità puntando sull’enfatizzazione della routine: quando si è innamorati, ogni giorno è una festa. Sicuramente non avrà ancora deciso nulla sul buffet per “il giorno dei giorni”, intanto l’ex velina fa le prove a casa, cucinando il suo piatto preferito: polpette. Non proprio indicato per un matrimonio, ma niente è escluso. Specialmente nello star system. Nel frattempo i fan apprezzano il piatto su Instagram: l’espressione convinta della showgirl lascia trasparire soddisfazione e anche bontà. Seppur non veda l’ora di avere a che fare con il riso. Possibilmente bianco, fuori la chiesa, con tutti gli occhi addosso fra parenti, amici e persone care.

