I sorprendenti benefici del limone congelato | Ecco come prepararlo

I sorprendenti benefici del limone congelato | Come prepararlo e come usarlo nella vita di tutti i giorni per perdere peso e come pieno di vitamina C

Che il limone sia, di per se, ottimo per la salute del nostro organismo è piuttosto noto, basti pensare all’acqua e limone e ai suoi benefici se bevuto di prima mattina al digiuno. Ma il limone, oltre a depurare dalle tossine il nostro corpo, ha altri sorprendenti benefici se usato congelato. Non lo sapevi? Congelando il limone potresti risolvere molti problemi legati al mal funzionamento intestinale e non solo. Congelandolo in pratica puoi andare a consumare la scorza del frutto, ricchissima di proprietà eccellenti.

Congelare il limone perciò è un vero toccasana per la tua salute. Aiuta a perdere peso, dona al tuo corpo tanta vitamina C, disinfetta ed è anche utilizzato per alleviare gli effetti della chemioterapia. Spieghiamo dunque quali sono i metodi per prepararlo e scopriamo tutti i motivi per assumerlo.

I sorprendenti benefici del limone congelato

Si parla spesso dei benefici terapeutici che il consumo di limone apporta a chi ne fa uso, pensiamo al bicchiere di acqua tiepida con il succo di limone, ottimo per depurare l’organismo. Ma c’è dell’altro riguardo a questo agrume. Ciò che lo rende magnifico nel congelarlo è proprio la sua scorza. Infatti, congelandolo, il limone ha proprietà salutari addirittura maggiori! Sin dall’antichità il suo succo ha fatto parte di centinaia di ricette e rimedi naturali, grazie al suo sapore molto particolare e all’altissima concentrazione di principi nutritivi e antiossidanti essenziali per il buon funzionamento dell’organismo.

Il segreto di questo rimedio sta proprio nella possibilità di utilizzo della scorza: la parte migliore del limone che offre il maggior numero di nutrienti. Tra i molti benefici del limone congelato, scopriamo subito nel dettaglio quali sono quelli più efficaci al nostro organismo

1. Il limone congelato è ricco di Vitamina C

Il limone è l’unico alimento al mondo che abbia, al suo interno, una quantità di Vitamina C altissima. Di questa vitamina ne sentiamo sempre parlare, ma ancora oggi in molti tra voi non sanno cosa possa fornire al corpo umano, fatta eccezione per l’azione immunostimolante.

Bene, la vitamina C oltre ad aumentare la risposta del sistema immunitario verso l’attacco di virus e batteri, svolge anche altri fondamentali ruoli. Per esempio è un tonico per la mente, combatte lo stress, vi aiuta ad assimilare più ferro dagli alimenti. E perché è importante congelarlo? La risposta è semplice, proprio perché la maggior concentrazione di Vitamina C risiede, per l’appunto, nella scorza che, congelata, può essere mangiata. Addirittura la vitamina C presente nella scorza è 10 volte di più rispetto al succo. L’elevata quantità di vitamina C presente nel limone lo rende un potente antiossidante, capace anche di ridurre il rischio del tumore all’esofago. Quindi, consumando limone congelato permette di introdurre nell’organismo:

vitamina C

pectina da agrumi

glicosidi flavonoidici

limonina

oltre 22 agenti capaci di rallentare l’ossidazione delle cellule (anticancerogeni)

2. Rafforza il sistema immunitario e lo protegge

Il limone congelato combatte molte malattie a cui siamo esposti ogni giorno, come i classici raffreddori, le infezioni, l’influenza, insomma, i classici malanni stagionali.

Ci sono molte persone che preparano, per esempio, gustose infusioni a base di scorza di limone, ma è importante sapere che con la cottura si perde fino al 40% delle sue proprietà. Se lo si congela, invece, si conservano tutti i suoi benefici ed è più facile assumerlo.

3. Il limone congelato aiuta a perdere peso

Un buon rimedio ai chili in eccesso è dato proprio dal limone ghiacciato. Pare proprio che mangiarne quotidianamente aiuterebbe a combattere la presenza di lipidi nel sangue. In più, il limone è un disintossicante, dunque utile a prevenire il colesterolo cattivo depositato nel grasso corporeo. La semplice assunzione di limone congelato, secondo il parere degli esperti, offre questa azione benefica. Ma la terapia del limone congelato è “complementare”, quindi significa che da solo non funziona. C’è chi sostiene comunque che 70 ml giornalieri siano la dose indicata, ovviamente affiancata ad una sana e corretta alimentazione ma, prima di intraprendere qualsiasi decisione in merito, vi consiglio comunque di chiedere parere ad un medico nutrizionista.

4. Disinfettante per denti e gengive

Il limone congelato ha molte proprietà tra cui quelle disinfettanti. Ecco perché lo potete impiegare a vostro vantaggio. Sia per la pulizia dei denti e la cura delle gengive, sia per aiutare il corpo a depurarsi da scorie e tossine. Questo perché il limone ha anche un effetto disintossicante. Inoltre dovete sapere che la percentuale di vitamine è altissima nella buccia. Voi assumerete sia questa parte che la polpa, dato che il limone è congelato.

5. Potente alleato contro i tumori

È stato dimostrato che il limone possiede la capacità di disintossicare l’organismo, favorendo il buon funzionamento degli organi purificatori. Inoltre, rafforza il sistema immunitario e frena l’azione dei radicali liberi per prevenire lo sviluppo di diverse malattie. Ciò che in pochi sanno è che il limone congelato svolge un’altra funzione importante nella lotta contro i tumori e per coloro che sono sottoposti a sessioni di chemioterapia: la terapia del limone congelato pare sia un ottimo rimedio per proteggere l’organismo dai trattamenti aggressivi, rafforzando le difese naturali e combattendo le cellule maligne. E’ chiaro che non si tratta di un rimedio anti-tumore vero e proprio ma come terapia complementare è davvero utile.

Ciò che fino a poco tempo fa non si sapeva, è che possiede anche proprietà anticancerogene che potrebbero aiutare nel trattamento di diversi tipi di cancro. A cosa si deve ciò? Sicuramente dal fatto che l’estratto di limone possiede un alto potere medicinale: ha una potente azione sulle cellule del cancro, si dimostra capace di distruggerle senza alterare le cellule sane, uno dei principali problemi che purtroppo si riscontra con la chemioterapia. Avendo proprietà alcalinizzanti, altera l’ambiente ideale per le cellule del cancro, ostacolandone la proliferazione.

Alcuni studi hanno dimostrato che la presenza di “limonoidi” del quale, appunto, il limone ha grandi quantità, sono i maggiori responsabili del suo potere anticancerogeno, specialmente contro le cellule che provocano il cancro al seno.

Si è giunti anche alla conclusione che il limone sia 10.000 volte più efficace dell’adriamicina, farmaco utilizzato come trattamento chemioterapico per detenere la propagazione del cancro. La cosa positiva è che, a differenza di tale farmaco, l’estratto di questo frutto non distrugge le cellule sane, ed è per tale motivo che la tecnica del limone congelato è assolutamente sicura. I cosiddetti “limonoidi” avrebbero anche un effetto positivo per il trattamento del cancro al: Colon, pancreas, prostata, fegato, neuroblastoma e leucemia.

La ricetta del limone congelato | L’elisir di lunga vita

Dopo aver scoperto tutti i benefici del limone congelato, ora, non vi resta che seguire attentamente le indicazioni per poter congelare, in modo corretto, il limone. La tecnica utilizzata è davvero semplice e richiede tempi brevi. Suggeriamo il suo consumo regolare senza privarlo né della buccia né del succo.

Il modo corretto di assumerlo è quello di grattugiarlo dopo averlo congelato:

Per cominciare, lavate e disinfettate il limone utilizzando un po’ d’ acqua con del bicarbonato o con dell’aceto di mele . Si tratta di un passaggio molto importante, soprattutto se non conosciamo l’origine del frutto utilizzato (si consiglia sempre di utilizzare limoni biologici)

. Si tratta di un passaggio molto importante, soprattutto se non conosciamo l’origine del frutto utilizzato (si consiglia sempre di utilizzare limoni biologici) Una volta pulito, mettiamolo nel congelatore

Adesso lasciate che sia il vostro congelatore a fare il lavoro più duro. Quindi adagiate i limoni nella parte più bassa del freezer.

In base alle temperature raggiunte dal vostro congelatore possono bastare 2 ore come può volerci tutta la notte.

Il giorno seguente vi basterà prendere il limone intero e con l’aiuto di una grattugia grattugiarlo in una scodella in base a quanta scorza vi occorre.

La polvere di limone che otterremo potrà essere aggiunta a molti dei nostri piatti e anche ad alcune bibite speciali come succhi naturali o frullati detox.

Come consumare i limoni congelati

Coma abbiamo già accennato precedentemente, la quantità raccomandata affinché il limone abbia i suoi benefici sull’organismo è di 70 ml al giorno. Si può consumare il limone congelato al naturale con dell’acqua, oppure, si può usare come complemento per altri piatti. Scopriamo quali:

Yogurt naturale: aggiungere 25 gr di limone congelato grattugiato (la scorza) direttamente nello yogurt naturale senza aggiungere zucchero

aggiungere grattugiato (la scorza) direttamente nello yogurt naturale senza aggiungere zucchero A pranzo: possiamo grattugiare 25 gr di scorza di limone grattugiato in pietanze come insalata, spinacino, noci, salmone, formaggio fresco, o altri alimenti a piacere.

possiamo grattugiare grattugiato in pietanze come insalata, spinacino, noci, salmone, formaggio fresco, o altri alimenti a piacere. Tisane e tè freddo: si può aggiungere 25 gr di limone congelato direttamente in infusione con tisane e tè. Potete aggiungere, ovviamente, il vostro limone congelato a qualunque bevande desideriate, purché queste siano fredde.

si può aggiungere direttamente in infusione con tisane e tè. Potete aggiungere, ovviamente, il vostro limone congelato a qualunque bevande desideriate, purché queste siano fredde. Macedonia di frutta: si può aggiungere la scorza di limone congelato, sempre 25 gr, nella macedonia di frutta. Perfetto come abbinamento con kiwi, ananas, fragole e noci tritate. Un ottimo spuntino fresco e leggero di metà pomeriggio.

