Dieta del limone | il menu drenante e depurativo per dimagrire facilmente

Dieta del limone, il menu settimanale che permette di eliminare 3 kg grazie ad un regime alimentare drenante e depurativo

Il limone è un frutto ricco di proprietà benefiche per l’organismo. È fonte di Vitamina C che ci permette di assumere il ferro presente nelle pietanze che mangiamo inoltre che se assunto regolarmente e nelle dosi giuste, potrebbe svolgere anche un’azione preventiva contro il tumore dell’intestino, dello stomaco e del pancreas.

Per questo oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta realizzata dalla dottoressa Martine Andrè e famosa in tutto il mondo. Essa prevede una particolarità infatti prevede l’assunzione quotidiana di una bevanda che va consumata appena alzati, prima di andare a dormire e dopo lo spuntino di metà mattina e pomeriggio. Per prepara occorrono 30 cl di acqua, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero e un pizzico di pepe di cayenna. La limonata così ottenuta va

Ricordiamo inoltre che è importantissimo bere molta acqua al giorno e di consultare il proprio medico curante prima di iniziare a seguire il regime alimentate proposto o fare qualsiasi, per non mettere a rischio la vostra salute.

Dieta del limone: il menù settimanale

La dieta del limone è ottima per perdere peso e mantenersi in forma sfrutta l’effetto drenante e disintossicante. Il menu settimanele ed è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com.

Lunedì: mezz’ora prima della colazione bisogna bere la limonata, poi si può mangiare yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta. Spuntino: frutta fresca e limonata. Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale. Merenda: 5 mandorle o 5 noci e una limonata. Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

Martedì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla. Spuntino: verdure crude e limonata. Pranzo: risotto al limone. Merenda: frutta secca e limonata. Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

Mercoledì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta e pane tostato. Spuntino: frutta fresca e limonata. Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone. Merenda: due carote o un finocchio e una limonata. Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata.

Giovedì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi avena, frutta e yogurt. Spuntino: una manciata di mandorle e limonata. Pranzo: pasta integrale con verdure. Merenda: frutta fresca e limonata. Cena: lenticchie, insalata e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata.

Venerdì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi frutta fresca e pane integrale.Spuntino: verdura cruda e limonata. Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone. Merenda: frutta secca e limonata. Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

Sabato: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta. Spuntino: mandorle e succo di limone. Pranzo: pane tostato e zuppa di verdure. Merenda: formaggio fresco e verdure crude, limonata. Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone.Prima di andare a dormire: limonata.

Domenica: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta condita con limone. Spuntino: frutta secca e limonata. Pranzo: riso integrale con verdure.Merenda: verdura cruda e limonata. Cena: formaggio magro con verdure e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata.