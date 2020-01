Balayage | come si fa | consigli per non commettere errori

Il balayage è una tecnica di schiaritura preferita da tantissime donne, ma come si fa? Quali sono gli errori da evitare? Scopriamolo.

Il balayage è una tecnica di tendenza negli ultimi anni, consiste in una schiaritura dei capelli, che dona un effetto naturale e luminoso alla chioma.

È colorazione permanente, che non si consiglia di fare a casa da sole, perchè ci vuole una mano esperta, per ottenere un risultato perfetto.

Il balayage nasce a Parigi nel 1970 e si diffonde solo dopo vent’anni negli Stati Uniti, per poi arrivare in Italia arriva nel 2010, ma è soltanto nel 2014 che ottiene successo e viene apprezzato.

E’ una tecnica che va a schiarire le lunghezze e le punte donando dei riflessi più chiari, di uno o due toni, così i capelli avranno uno luminosità del tutto naturale.

Non è sinonimo di shatush, il balayage, perchè la prima tecnica, si realizza con una cotonatura delle lunghezze e una sola fase di schiaritura mentre il balayage prevede una shiaritura e una seconda fase di colorazione per un effetto più naturale.

Scopriamo meglio di cosa si tratta e come si fa.

Balayage: come si fa

Il balayage è una tecnica di schiaritura che deve essere fatta da un parrucchiere e non da sole a casa, occorrono mani esperte, avviene in due fasi, la prima fase di decolorazione e poi la seconda di colorazione

Ecco come avviene:

individuare le ciocche da schiarire: si sceglie in base alla forma del viso e e al taglio dei capelli;

dividere i capelli in cinque grandi ciocche: si deve formare una sorta di stella;

decolorazione delle ciocche di uno o due toni in base al colore naturale dei nostri capelli;

applicare il colore con una spatola su piccole ciocche di capelli, è importante mantenere la distanza dalla radice di circa 10 cm.;

lasciare in posa: per una schiaritura leggera, bastano almeno 15 minuti, per una schiaritura un po’ più decisa ne occorrono 30 minuti;

Il vantaggio di questa tecnica è la ” manutenzione”, perchè basta farlo due o tre volte all’anno.

Si realizza sui capelli naturali rispettando il colore di base, inoltre è adatto ai colori medi e chiari, quindi dal biondo al castano.

Si schiariscono uno o due toni dei capelli, scopriamo come in base al colore dei capelli.

Biondi : le donne che hanno i capelli biondi possono fare sfumature color sabbia, platino, caramello. Se il biondo è più scuro, l’hair-stylist vi consiglierà una soluzione che non da uno stacco deciso, come alternare ciocche di una tonalità media a quelle più chiare. Se amate avere degli stacchi di colore più decisi, il parrucchiere può lasciare la base naturale scendendo gradualmente di un tono.

: le donne che hanno i capelli biondi possono fare sfumature color sabbia, platino, caramello. Se il biondo è più scuro, l’hair-stylist vi consiglierà una soluzione che non da uno stacco deciso, come alternare ciocche di una tonalità media a quelle più chiare. Se amate avere degli stacchi di colore più decisi, il parrucchiere può lasciare la base naturale scendendo gradualmente di un tono. Castani: se i capelli sono color castano scuro, il tono nocciola e caramello sono perfetti, nel caso di capelli castano chiari invece, potete optare a sfumature biondo miele. Se amate un look deciso e d’impatto, l’hair-stylist, vi lascierà la base naturale, e realizzerà la sfumatura centrale castano chiaro con le punte bionde.

Rossi : la soluzione ideale per questa tonalità sono le sfumature ambrate per un effetto al top, se la base è rosso ramato, sono perfette le sfumature che tendono al biondo, così da rendere una chioma con un effetto naturale e luminoso.

: la soluzione ideale per questa tonalità sono le sfumature ambrate per un effetto al top, se la base è rosso ramato, sono perfette le sfumature che tendono al biondo, così da rendere una chioma con un effetto naturale e luminoso. Neri: non è consigliabile schiarire molto, in quanto l’effetto finale dovrà essere più naturale è possibile, le sfumature perfette sono il color nocciola, caffè, cioccolato. Se amate un look d’impatto, l’hair-stylist vi potrà realizzare delle sfumature che tendono al rosso, al violetto o al ciliegia.

Chi può fare il balayage?

Il balayage è consigliato a chi non ha i capelli di una lunghezza media, lunga, basta che non siano troppo corti. In quest’ultimo caso, decidete prima il taglio con il vostro hair-stylist e poi iniziare a schiarire dalla giusta parte della ciocca, in questo modo il balayage donerà movimento ai capelli mantenendo sempre un effetto del tutto naturale.

Consigli

E’ importante seguire qualche indicazione per un risultato perfetto.