Non avete ancora idee precise per la scelta dell’albero di Natale? Preferite un albero tradizionale o creativo? Ecco tante idee per un albero ideale.

Albero di Natale tradizionale o creativo Fonte: IstockPhotos

Devi addobbare l’albero di Natale, ma non sai se sceglierlo tradizionale o creativo? L’atmosfera natalizia non è tale se in casa manca l’albero di Natale e il presepe, due simboli rappresentativi del Natale.

Ci sono diverse soluzioni, per abbellire l’albero, innanzitutto, negli ultimi anni, vanno di moda alberi per chi ha poco spazio , o alberi già abbelliti per chi è pigro e non ha voglia di addobbarlo.

Albero di Natale artificiale

Come si può scegliere l’albero di Natale?

Ecco quali soluzioni scegliere per preparare l’albero di Natale a casa.

1- L’albero di Natale artificiale

E’ la scelta più ecologica da fare, ci sono diversi alberi in commercio. Gli alberi possono essere di colore verde, innevati, completamente bianchi, rosa o con i rami fino a terra. I materiali sono in PVC O polietilene.

2- Albero vero

E’ un albero che rispetto a quello artificiale crea un miscuglio di odori e sensazioni al tocco completamente diversi da quello sintetico. In commercio possiamo trovare diverse specie: il Peccio, l’Abete del Caucaso, l’Abete Nobile e il Peccio di Serbia. Prima di acquistare un albero vero, tenete ben a mente questi consigli:

taglio : scegliete un albero pieno ed equilibrato, che non presenta zone poco folte.

: scegliete un albero pieno ed equilibrato, che non presenta zone poco folte. colore : vi offre l indicazione della salute dell’abete, prediligete uno che abbia colori freschi e vivi.

: vi offre l indicazione della salute dell’abete, prediligete uno che abbia colori freschi e vivi. dimensione : prima di comprare il vostro abete, decidete bene dove posizionarlo in casa, in modo da evitare così brutte sorprese.

: prima di comprare il vostro abete, decidete bene dove posizionarlo in casa, in modo da evitare così brutte sorprese. freschezza : passate la mano lungo un ramo e se cadono già diversi aghi, meglio sceglierne un altro.

: passate la mano lungo un ramo e se cadono già diversi aghi, meglio sceglierne un altro. peso: più è pesante e più è pieno di linfa, questo significa che è stato tagliato da poco ed è quindi “fresco”.

3- Mini albero

L’idea di acquistare un albero mini, è perfetto per chi non ha spazio e non ne può fare almeno di portare la magia del Natale a casa. Un’idea perfetta per chi vuole abbellire uno studio, la cameretta dei bambini o altre stanze della casa, così da vivere l’atmosfera natalizia in ogni angolo. In commercio si trovano anche già abbelliti oppure alberi realizzati in ceramica o in legno, da utilizzarli come soprammobile.

4- Albero di Natale slim

E’ la soluzione ideale per chi vuole addobbare un albero, in un piccolo spazio o un angolo del salone o della cucina. Rispetto a quelli standard che si trovano in commercio, quello slim , ha particolarità che si sviluppa in altezza e ha un diametro ridotto alla base. Gli alberi slim sono modelli più affusolati, ma ci sono alcuni modelli che hanno una base più ampia che tende poi a restringersi fino all’apice.