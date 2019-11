Guendalina Tavassi rompe il silenzio e si sfoga su Instagram: “mia figlia è stata manipolata da persone bramose di fama. Sono una madre che ama sua figlia”.

Guendalina Tavassi rompe il silenzio e si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram raccontando cosa sta accadendo con la figlia Gaia che, nelle scorse ore, l’ha duramente criticata. Quella di Guendalina sono le parole di una madre ferita dalle parole della figlia Gaia, ma pronta a riaccoglierla a braccia aperte.

Guendalina Tavassi: “sono una madre che ama sua figlia, non sono un mostro. Gaia manipolata da persone in cerca di fama”

Tornata in Italia dopo aver trascorso qualche giorno a Tenerife con il marito Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi ha pubblicato una serie di storie su Instagram con cui ha spiegato l’attuale situazione con la figlia Gaia. La primogenita della Tavassi, negli scorsi giorni, l’ha accusata di non essere una buona madre. Guendalina, dopo essere rimasta in silenzio, ha deciso di parlare smentendo la notizia della denuncia ai danni del padre di Gaia e difendendo se stessa.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia guardia e ritengo che i panni sporchi si lavano in famiglia. Mia figlia può avere un dialogo costruttivo con me, lei lo sa in cuor suo”, scrive Guendalina che si dice certa che qualcuno voglia strumentalizzare la vicenda.

Leggi anche—>Guendalina Tavassi |Replica alla figlia Gaia | “Ci sarò sempre”

“Chi mi conosce sa che tipo di ragazza sia Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla, per quanto sia una personalità complessa, io le starò sempre accanto come ho sempre fatto e se questo è il prezzo da pagare per aver voluto darle un’educazione sono pronta a pagarla”, scrive ancora la Tavassi.

Guendalina, poi, spiega che quella di Gaia di non vivere con lei è stata una sua scelta. Poi ricorda la scelta di metterla al mondo nonostante fosse giovanissima. “L’ho messa al mondo quando avevo appena 17 anni e ho fatto del mio meglio per lei”, aggiunge.

La Tavassi, poi, svela di non aver assolutamente denunciato il padre di sua figlia Gaia, ma di essersi semplicemente rivolta ad un legale, tra l’altro suo amico, per avere un parere su come comportarsi e su come affrontare la vicenda.

Infine, Guendalina conclude così il suo sfogo: “non parlerò mai di questa vicenda in programmi tv o altro. Non alimenterò questo marciume. Sono una madre che ama la figlia, non il mostro che qualcuno vuole farmi sembrare. L’unica cosa che desidero in questo momento è la serenità, ma non tanto per me, quanto per mia figlia e il nostro rapporto”.