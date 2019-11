Diy | Calendario dell’Avvento fai da te -VIDEO

Un grazioso ed originale calendario dell’Avvento fai da te. Una coroncina da appendere dove scartare ogni giorno un dono fino ad arrivare al 25 Dicembre. Una bellissima opera d’arte perfetta da far confezionare ai bambini.

Sarà semplice e divertente creare questo bellissimo calendario dell’Avvento che sembrerà una bellissima ghirlanda natalizia. Un oggetto confezionato con le proprie mani che regalerà alla casa un’atmosfera natalizia e che ogni giorno fino al giorno di Natale regalerà un dono nascosto in una delle tante caselle numerate.

I materiali per realizzare il Calendario dell’Avvento saranno semplici da reperire e anche molto economici e farlo realizzare ai bambini sarà un momento creativo da condividere in famiglia.

Come realizzare il calendario dell’Avvento fai da te, il video tutorial

Per realizzare il calendario dell’Avvento, avrete bisogno di:

un disco di polistirolo dal diametro di circa 35 centimetri. ( reperibile in pasticceria)

matita

cutter di precisione

base per taglio

nastro di raso verde

nastro di raso rosso

colla a caldo

forbici

fiocco scozzese

elementi decorativi natalizi (facoltativi)

bicchierini da caffè in plastica verdi e rossi

carta velina verde e rossa

cioccolatini, caramelle e altre leccornie

elastici rossi e verdi

numeri adesivi

paglietta decorativa

La prima operazione da compiere sarà quella di sagomare il disco di polistirolo per trasformarlo in una coroncina. Una volta sagomata la coroncina si dovrà con l’aiuto della colla a caldo, ricoprire con il nastro di raso verde girandolo attorno ad essa. Con il nastro rosso, si farà un secondo giro attorno alla coroncina e nella parte bassa, si potrà incollare un delizioso fiocco.

A questo punto si potrà iniziare ad incollare i 24 bicchierini sulla coroncina, lo si farà in ordine sparso, fino a riempirla tutta. Dopo aver attaccato tutti i bicchierini che andranno riempiti con i dolcetti, si taglierà la carta velina in tanti piccoli rettangolini perfetti per chiudere i bicchierini. Una volta riempito il bicchierino con il dono, si potrà chiudere con la carta velina fermata da un semplice elastichino. Su ogni bicchierino andrà attaccato il numero corrispondente ai 24 giorni di Avvento. Non vi resta che seguire il video tutorial!